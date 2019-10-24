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На Украине назвали фарсом проверку депутатов Рады на детекторе лжи

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На Украине назвали фарсом проверку депутатов Рады на детекторе лжи

Киев, 24 октября. Представители партии «Голос», лидером которой является солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, назвали фарсом проверку депутатов Верховной рады Украины на полиграфе.

Членов партии «Слуга народа» заподозрили в получении взятки в размере 30 тысяч долларов. Ранее Давид Арахамия, Александр Дубинский и Александр Качура прошли проверку на детекторе лжи. Полиграф не подтвердил подозрений в отношении чиновников.

В ответ на факт проверки членов Рады партия Вакарчука опубликовала заявление на своем официальном сайте.

«Партия «Голос» призывает прекратить фарс и обратиться в правоохранительные органы, чтобы провести настоящее расследование и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

Также представители фракции отметили, что проверка чиновников на полиграфе — лишь «очень красивая телевизионная картинка», ее результаты не должны использоваться в суде.

Ранее украинские СМИ сообщили, что 11 депутатов партии «Слуга народа» Рады заподозрили в получении взятки в размере 30 тысяч долларов за голоса против антикоррупционного законопроекта, рассматриваемого в парламенте. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов Верховной рады пройти проверку на полиграфе.

Ранее Вакарчук сравнил работу в Верховной раде Украины с выступлением рок-группы на концерте. Член партии «Голос» признался, что для него ближе исполнение песен, чем работа в парламенте.

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