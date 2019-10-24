«Алроса» получит 15 лицензий на геологоразведку в Зимбабве до конца года

Сочи, 24 октября. Компания по добыче и переработке алмазов «Алроса» согласовала получение около 30 лицензий в Зимбабве на саммите Россия — Африка, сообщил заместитель генерального директора организации Владимир Марченко.

Марченко курирует деятельность «Алросы» в Африке. Представитель компании рассказал о результатах участия в саммите в Сочи, который проходил 23 и 24 октября.

По его словам, «Алроса» согласовала получение порядка 30 лицензий на геологоразведку в Зимбабве. Бюджет на 2020 год по этим лицензиям составляет девять миллионов долларов.

«В ближайшее время, до нового года, мы должны получить порядка 15 лицензий, — констатировал он. — Мы уже знаем, что мы получим».

В июле этого года «Алроса» вместе с зимбабвийской госкомпанией подписали соглашение о создании совместного предприятия. Российская компания получает 70% в разработке greenfield-проектов, а ZCDC — 30%. Совместное предприятие сможет работать на территории всей Зимбабве, а также претендовать на новые перспективные площади.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 миллиардов рублей в рамках саммита в Сочи.