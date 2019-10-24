УАЗ представил спецверсию внедорожника «Патриот» для ДПС

Москва, 24 октября. Ульяновский автомобильный завод создал специальную версию внедорожника УАЗ «Патриот» для сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС).

Автомобиль был презентован на IV конференции «Безопасная дорога». Об этом сообщает пресс-служба отечественного предприятия.

В салоне внедорожника специалисты установили систему видеонаблюдения, сигнальный громкоговоритель, а также перегородку между первым и вторым рядами сидений. Опционально на УАЗ «Патриот» можно установить радиостанцию, лебедку, а также измеритель скорости.

Внешне автомобиль также отличается от других модельных рядов — кузов транспортного средства получил специальную цветографическую схему.

Что касается технических характеристик, то сотрудники ДПС получили в свое пользование 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а также пятиступенчатую механическую коробку передач и новую подвеску. В скором времени новый внедорожник будет принят на снабжение в Дорожно-патрульную службу ГИБДД России.

В мае 2019 года специалисты УАЗ показали эволюцию интерьеров автомобилей внедорожника «Патриот» с 1993 года.

Ранее автомобильные эксперты составили топ-3 российских машин до 1 миллиона рублей. В их число вошел УАЗ «Патриот» в комплектации «Edition I Автомат».