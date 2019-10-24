Украина пытается вернуть Крым через «нормандский формат»

Москва, 24 октября. Украинские власти хотят использовать «нормандский формат» для возвращения Крыма, а не для прекращения войны в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который намерен включить крымский вопрос в повестку переговоров «нормандской четверки», хотя эта переговорная площадка создавалась только для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

Более того, политик утверждает, что «восстановление суверенитета Украины» над полуостровом является главной целью Киева на переговорах. Слова Зеленского позже подтвердила официальный представитель министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко. Она заявила, что переговоры в «нормандском формате» помогут вернуть Крым.

Впрочем, переговоры могут и вовсе не состояться, если Украина будет продолжать игнорировать свои обязательства по минским договоренностям. Москва поставила Киеву условие: она согласна принять участие в переговорах «нормандской четверки», если Украина предпримет реальные шаги по разведению сил. Пока что украинская сторона это условие не выполнила.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.