Джонсон выдвинул ультиматум парламенту по вопросу Brexit

Лондон, 24 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил парламенту провести внеочередные выборы 12 декабря.

Британский парламент принял новый законопроект о Brexit во втором чтении, однако отказал Джонсону, который требовал рассмотреть документ за три дня. Премьер выдвинул ультиматум парламенту.

«Осуществить Brexit можно, разумно поступив с парламентом и сказав, что если им нужно больше времени на изучение этого прекрасного соглашения, то мы им его дадим, — констатировал Джонсон, — но они должны согласиться на выборы 12 декабря».

Глава Британии пояснил, что предлагает достаточно долгую отсрочку, добавив, что Евросоюз, скорее всего, согласится продлить срок Brexit.

Напомним, на данный момент Лондон ждет решения ЕС, который должен определить, переносить ли срок выхода Британии из союза с 31 октября на более позднюю дату.

«Парламент долго работал без большинства, отказываясь осуществить Brexit, так что принять законопроект в таких условиях невозможно, — констатировал британский премьер. — Честно, оппозиции пора отважиться на то, чтобы отдать решение в руки нашего общего начальника, народа».

Предполагается, что Евросоюз объявит о своем решение 25 октября. Спустя три дня Джонсон внесет в парламент Великобритании предложение о проведении выборов, для которых необходимо согласие двух третей от общего числа парламентариев.

Ранее стало известно, что в Брюсселе не исключают, что у Джонсона не получится договориться с британским парламентом, и гипотетически рассматривают вариант того, что отсрочка может быть продлена до июня 2020 года.