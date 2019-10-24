Франко перезахоронили, не пора ли похоронить Ленина? Мнение известного режиссера

Тело диктатора Испании генералиссимуса Франсиско Франко в четверг было эксгумировано и перезахоронено: прах вывезли из мемориала Долина павших и погребли на кладбище Мингоррубио под Мадридом. Церемония прошла при повышенных мерах безопасности и под аккомпанемент протестов франкистов — приверженцев памяти диктатора-каудильо, единолично правившего Испанией с 1939 по 1975 годы.

В связи с бурными дискуссиями в Испании, связанными с перезахоронением Франко, многие вспомнили, что в России есть аналогичная «долгоиграющая» и время от времени всплывающая тема: не пора ли дескать вынести из мавзолея и похоронить создателя советского государства Владимира Ленина, как бы решительно против этого ни возражали коммунисты.

Попытаться провести аналогии между посмертной судьбой Франко и Ленина Федеральное агентство новостей попросило известного режиссера, сценариста и педагога, автора многих фильмов на исторические темы, народного артиста России Владимира Хотиненко.

«Фигура Франко непростая, она и для Испании очень непростая. Конечно, это их личное дело. Но я считаю, что нельзя тревожить мощи», — отметил Хотиненко.

Ситуация с телом Ленина принципиально другая, считает режиссер.

«Франко, насколько я знаю, не в мавзолее лежал, — напомнил собеседник ФАН. — А если говорить о Ленине в мавзолее, считаю, что не совсем прилично ходить смотреть на мертвого человека. И здесь для меня вопроса нет: надо захоронить обязательно! Более того, считаю, что на мистическом уровне (если Ленин будет похоронен), что-то произойдет с Россией. Какой-то сдвиг на метафизическом уровне произойдет. Но в принципе не надо трогать (умерших) политиков, особенно, если они не лежат на всеобщем обозрении».

Размышляя об исторических аналогиях, Хотиненко напомнил, насколько разрушительны для любой страны гражданские войны, будь то Испания или Россия.

«С одной стороны (есть версия), что Франко спас Испанию. Ну да… гражданская война… но у нас тоже была гражданская война, и мы, как никто, знаем, что это такое…. Но если Франко уже был похоронен, стоило ли его вынимать из могилы?.. Да, бывают такие акты: мы из (кладбища) Сент-Женевьев-де-Буа (под Парижем) переносим прах известных людей сюда, к нам, на Родину, чтобы мы могли им тут поклоняться… Наверно, это допустимо. Но сколько было случаев, когда тела выкапывали, а потом сжигали! Строго говоря, нельзя беспокоить прах. Ну, а дальше — нужно смотреть на каждый частный случай», — поделился размышлениями Владимир Хотиненко.

Покойный каудильо Испании отныне будет покоиться на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо под Мадридом, где находится семейный склеп семьи Франко. Там в 1988 году была похоронена супруга диктатора Кармен Поло. Семейный склеп в качестве нового места захоронения Франко предложило испанское правительство.

Гроб с телом Франко доставили из Долины павших на вертолете. Церемония перезахоронения прошла при повышенных мерах безопасности и при полном запрете на фото- и видеосъемку. Власти также пресекли использование родственниками любых символов франкизма.

Около кладбища прошла акция протеста против перезахоронения: поклонники каудильо скандировали: «Франко! Франко!» и лозунги фалангистов — единственной разрешенной в стране во времена диктатуры партии — Испанской фаланги. В ходе акции произошло несколько потасовок.

Родственники с самого начала выступали против перезахоронения останков диктатора из Долины павших, где похоронены более 30 тысяч участников Гражданской войны в Испании (1936-1939) — как республиканцев, так и франкистов. В качестве альтернативы они предлагали крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, но власти отказали из-за посещаемости места и близости королевского дворца. Попытки родственников оспорить решение о перезахоронении были отклонены судом.

Франсиско Франко (4 декабря 1892 — 20 ноября 1975) был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к кровопролитной гражданской войне между республиканцами и националистами. В этой войне на стороне республиканцев принимали участие добровольцы из многих стран, в том числе из Советского Союза. Гражданская война в Испании неоднократно становилась темой различных произведений. Событиям этой войны посвящен роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол»

После победы в войне Франко получил полный контроль над страной, установив правонационалистический авторитарный режим, который просуществовал до середины 1970-х годов. В конце жизни диктатор сам начал постепенную демократизацию своего режима и восстановил в стране монархию.

По инициативе Франко был возведен мемориал Долина павших, посвященный погибшим в гражданскую войну. Помимо самого диктатора, там были захоронены тела более 33 тысяч погибших с обеих сторон.

Владимир Хотиненко — автор многих известных фильмов и сериалов: «Мусульманин», «72 метра», «Гибель империи», «Бесы», «Достоевский», «Демон революции» и др.