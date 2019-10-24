Вашингтон, 24 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не позволят боевикам террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) восстановить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.

«Нефтяные месторождения, о которых я вчера говорил в своей речи про Турцию и курдов, удерживались ИГ1, пока США не отвоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим восстановившейся ИГ заполучить эти месторождения», — написал Трамп в Twitter.

Примечательно, что курдские террористические формирования при поддержке США незаконно оккупировали богатую нефтью территорию Сирии, исторически принадлежащую арабам-суннитам.

Вашингтон заявляет, что якобы курдские боевики смогли «отвоевать» у ИГ часть месторождений и взяли их под свой контроль. Однако на опубликованных курдскими медиаресурсами кадрах заводы выглядят целыми и невредимыми, хотя ИГ разрушает до основания инфраструктуру на утраченных территориях.

Как сообщил независимый аналитический центр Warfare Worldwide со ссылкой на боевика, курдские террористы находятся в тесных связях с ИГ, при этом террористическая организация до сих пор контролирует часть месторождений. Заявления США о «победе» над ИГИЛ1 не соответствуют действительности, а фотографии курдских боевиков на заводах в Аль-Эзбе и Аль-Джафре были сделаны в обмен на то, что курдские боевики не будут атаковать позиции ИГ.

Такая деятельность приносит выгоду всем пособникам терроризма: ИГ получает неприкосновенность со стороны курдских боевиков, а курды-террористы при поддержке США крадут нефть и продают ее.

Как удалось выяснить корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), руководители Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанные с ними ополченцы YPG ежедневно сбывают тысячи бочек с нефтью, принадлежащей сирийскому народу.

Реальную же операцию против террористов в Сирии, оккупировавших территории, провела Турция – 9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Операция была направлена против курдов-террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с ИГИЛ. При этом курдские террористы не принимали участия в столкновениях против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

Антитеррористическое мероприятие было проведено с 9 по 22 октября и закончилось подписанием соглашения в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Исторический документ регламентирует патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.