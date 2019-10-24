NASA планирует начать переговоры о покупке места на «Союзах»

Вашингтон, 24 октября. NASA планирует начать переговоры о покупке одного или двух мест на российском корабле «Союз» для доставки американских астронавтов на МКС, заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн во время 70-го Международного астронавтического конгресса, который проходит Вашингтоне.

Брайденстайн подчеркнул, что NASA и Роскосмос еще не вели переговоры о покупке мест на «Союзах» для американских астронавтов. Однако он отметил, что этот вопрос может быть поднят между представителями космических агентств двух стран.

«Очень вероятно, что мы начнем переговоры, — констатировал директор NASA, — сделаем запрос в Роскосмос по поводу по крайней мере одного дополнительного места на «Союзе», возможно, потом еще одного».

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на 70-м Международном астронавтическом конгрессе заявил, что Роскосмос доработает интерфейс пилотируемого корабля «Союз», который создают для полета космических туристов, чтобы им смог управлять один человек.