Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

ЦАР прикладывает все усилия для расследования убийства журналистов из РФ

60
0 Оставить комментарий

ЦАР прикладывает все усилия для расследования убийства журналистов из РФ

Сочи, 24 октября. Власти Центральноафриканской республики прикладывают все силы для расследования убийства российских журналистов. Об этом в четверг заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, выступая на форуме Россия — Африка.

«Правительство ЦАР прилагает все усилия, чтобы обеспечить тщательное расследование убийства троих российских журналистов», — пояснил он РИА Новости.

Отметим, что убийство репортеров стало одной из тем, которую Туадера обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, стороны удовлетворены взаимодействием правоохранительных органов двух стран в рамках расследования.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР 30 июля текущего года в результате вооруженного нападения. По факту убийства российских граждан СК РФ возбудил уголовное дело.

Репортеры прибыли в Центральноафриканскую республику по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который принадлежит  бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Заказчик не предоставил своим сотрудникам охрану и переводчика, хотя направил их в одну из самых опасных стран мир. Более того, убитые въехали в ЦАР по поддельным документам и не уведомили местные власти об истинных целях своего визита.

В итоге в ночь на 30 июля Расторгуев, Джемаль и Радченко были остановлены неизвестными вооруженными людьми между деревнями Кене и Кпаку и расстреляны.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров