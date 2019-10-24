Киев хочет «въехать в НАТО на БТР-60, со старыми АК и без боеприпаса»

Украинские военные эксперты и политологи обсудили перспективы получения Киевом статуса ключевого союзника США вне НАТО и пришли к выводу, что на сегодня страна к этому не готова. И, более того, даже не имеет внятной стратегии подготовки к такому шагу. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

В ходе круглого стола «Украина: статус ключевого союзника США вне НАТО. Возможности военно-технического сотрудничества» ведущие украинские военные эксперты и политологи заявили, что получение такого статуса для Украины крайне желательно. Поскольку дает ей весьма ощутимые материальные и технологические бонусы для развития собственной армии и «оборонки». Однако на деле перспективы укрепления сотрудничества с Вашингтоном пока просматриваются слабо.

Развитие отношений с США в оборонной сфере жизненно важно для Украины, заявил модератор встречи — академик НАН Украины Владимир Горбулин.

«Развитие двухсторонних отношений с Вашингтоном и наращивание конструктивного взаимодействия с НАТО — стержневая задача наших отношений с Западом, — заявил Горбулин. — Мы должны делать ставку на получение критически важных военных технологий, втягивание западных компаний в работу на украинском рынке. А также на создание наукоемких совместных предприятий и приобретение лицензий. Увы, мы сегодня очень туго двигаемся в этом направлении».

По мнению Горбулина, национальное законодательство Украины в этой сфере несовершенно, и его нужно менять как можно скорее. Также академик Горбулин считает, что для обеспечения собственной безопасности Украине недостаточно противотанковых ракетных комплексов Javelin, предоставленных США.

«Для нас противоракетные комплексы Patriot сегодня были бы гораздо важнее. А также целый ряд средств противовоздушной обороны, новейшие ракеты и средства их наведения. Пока в этих сферах мы не можем полноценно противостоять России. Я думаю, мы должны убедить американских коллег в том, что Киев — это актив, а не пассив. И что он может и, главное, хочет превратиться в вооруженную, надежно защищенную страну-союзник Запада», — заявил Горбулин.

В свою очередь ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан отметил, что на сегодняшний день страна соответствует стандартам альянса на 60%.

«Украина сегодня больше готова для членства в альянсе, чем некоторые страны ЕС на момент их вступления, — сообщил Богдан. — К стандартам Североатлантического альянса мы все-таки ближе. В странах Балтики — Латвии, Литве и Эстонии, когда их принимали в альянс, готовность была ниже, чем сейчас у Украины. Однако нашей стране нужно сделать немало «домашнего задания»: необходима хорошо развитая инфраструктура и вооружение, отвечающее стандартам НАТО. Но самое главное, что нужно сделать, это поменять философию и идеологию военных».

Эксперты констатировали: по сути, статус главного союзника (с точки зрения законодательства США) — это предпоследняя ступенька перед статусом члена НАТО. В вопросах экспорта оружия, сотрудничества и так далее, которые имеют страны-члены НАТО, большинство бонусов есть и у главных союзников США.

«Речь идет о значительном усилении как военно-политического, так и военно-технического сотрудничества, — отметил в ходе беседы член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук. — Это означает, что США в случае агрессии РФ открывают широкий круг инструментов для поддержки Украины. В случае предоставления Украине такого статуса в Кремле будут четко понимать, что речь идет уже не просто о декларациях, а о реальной военной помощи. Конечно, солдаты США не будут воевать за Украину. Но военную помощь США нам окажут существенную, в том числе технологиями».

Тымчук также напомнил об ограничениях, наложенных США на поставки Украине летальных вооружений.

«В случае предоставления статуса эти ограничения будут сняты, по многим видам вооружений для нас открывается широкий спектр возможностей. И, естественно, уже это будет серьезным предохранителем для необдуманных и резких действий Москвы», — сказал Дмитрий Тымчук.

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что при получении Украиной такого статуса речь может идти не о 300-400 миллионах долларов в год на военные расходы, которые Украина сегодня скрыто получает от США, а о нескольких миллиардах.

«Это и военная техника. Например, Тунис, который приобрел такой статус не так давно, получает американские боевые вертолеты, ЗРК и другое серьезное вооружение. Это кардинально поменяет размеры помощи и возможности Украины по укреплению собственной безопасности», — сказал Мусиенко.

Впрочем, мечтания коллег несколько остудил Алексей Гридин, член правления Украинского института исследований безопасности.

«Мы недавно были с визитом в Соединенных Штатах, провели ряд встреч и с политологами, и с представителями военно-промышленного комплекса. И четко убедились, что сегодня в американской «верхушке» не слишком настроены на усиление военного сотрудничества. Потому что у Украины сегодня даже нет стратегии развития этого сотрудничества — мы не можем внятно объяснить американцам, как мы хотим развивать с ними отношения. Более того, мы не можем эффективно осваивать средства, которые Запад предоставлял нам в последние годы. На уровне руководства Минобороны Украины и Пентагона также фактически нет коммуникации, — заявил Гридин. — При этом в Вашингтоне нам дали понять, что не хотели бы работать с некоторыми людьми, входящими сегодня в правительство и руководство нашего оборонно-промышленного комплекса».

По словам эксперта, «есть люди в украинской власти, которые не воспринимаются американской стороной». Он также напомнил, что в Америке прекрасно помнят все последние коррупционные скандалы в «Укробронпроме», что также не повышает стремление американцев к сотрудничеству.

«Если говорить о сегодняшнем состоянии ВСУ, с точки зрения их технической оснащенности и боеготовности, то картина вырисовывается довольно печальная, — констатировал Гридин. — Похоже, мы хотим заехать в НАТО на БТР-60, с автоматами Калашникова и без боезапаса. Честно говоря, я бы очень хотел видеть в таком состоянии российскую армию — без оружия, неуправляемую, зато хорошо одетую, сытую и прекрасно спящую. Ведь это идеальный противник, которым мы сегодня и являемся. Мне кажется, что такие перспективы развития нам навязывают из России. В то время как сама российская армия в последние годы прошла настоящую революцию в своей модернизации и представляет грозную силу».

Как сообщили эксперты Украинского института исследований безопасности, Киеву предстоит пройти еще долгий путь к получению статуса «главного союзника США». В частности, Украине необходима масштабная военная реформа, развитие военных и несиловых средств реагирования, а также развитие сферы противодействия кибер- и прочим информационным угрозам.

Военный эксперт Александр Мусиенко добавил, что перспективы усиления сотрудничества с США в рамках НАТО для Украины — «сдержанно-оптимистичные».