Песков рассказал подробности переговоров Путина и врио главы Алжира на саммите в Сочи

Сочи, 24 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и исполняющий обязанности главы Алжира Абделькадер Бенсалех обсудили военно-техническое сотрудничество стран на саммите Россия — Африка в Сочи.

Песков рассказал подробности переговоров Путина и Бенсалеха. Он подтвердил, что лидеры двух стран затрагивали вопрос военно-технического сотрудничества России и Алжира, передает ТАСС.

«В общих чертах», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Путин и Бенсалех провели встречу в четверг. Во время беседы в рамках саммита Россия — Африка российский президент подчеркнул, что Москва готова оказывать помощь жителям Алжира в деле укрепления государственности и суверенитета.

Глава России добавил, что его страна придает большое значение развитию межгосударственного стратегического партнерства с Алжиром. Путин подчеркнул, что отношения стран основаны «на прочных традициях давней дружбы и взаимного уважения».

Напомним, Алжир входит в список основных партнеров России в Африке по линии ВТС. Крупнейший контракт между странами был подписан в 2006 году в обмен на списание долга Алжира перед Советским Союзом. Сумма соглашения составила порядка 7,5 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей в рамках саммита в Сочи, который проходит 23 и 24 октября.