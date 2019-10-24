Политолог рассказал о «страшном эксперименте» над Украиной

Киев, 24 октября. Украину может ожидать распад по «югославскому сценарию» из-за Донбасса. Об этом заявил украинский политик, бывший министр транспорта страны Евгений Червоненко.

В эфире телеканала NewsOne он сказал, что если подписанную Киевом «формулу Штайнмайера» реализуют, и Донбасс получит особый статус, то с такими же требованиями могут выступить западные регионы Украины. Однако при этом, по мнению Червоненко, если этот сценарий не будет реализован, то страну «ждет развал по примеру Югославии». Об этом пишет «ПолитПазл».

«Сегодня мы видим, что над страной — я не думаю, что это Америка, я не думаю, что это Европа, я не думаю, что это Россия, — идет какой-то страшный эксперимент, в моем понимании, транснациональных компаний, которые делают нас каким-то полигоном, страной-изгоем», — считает политик.

Он указал на то, что «неоднократно предсказывал правдивые прогнозы», поэтому киевской власти необходимо обратить внимание на «политическую гибель» Украины. По словам Червоненко, если Донбасс получит особый статус, то может повториться «югославский сценарий», так как западные регионы Украины тоже могут захотеть «получить российские паспорта» и особые правовые полномочия.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после госпереворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности игнорируются и нарушаются Киевом.

Отметим, «формула Штайнмайера» описывает план введения особого порядка местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей Украины во временном режиме в день проведения выборов и на постоянной основе после признания результатов выборов ОБСЕ.