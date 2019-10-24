«Газпром» ожидает от Украины ответа на предложения по транзиту газа

Верона, 24 октября. Члены правления ПАО «Газпром» высказали свои предложения по работе после 2019 года по транзиту и поставкам газа. Теперь российская компания ждет ответа от Киева.

Об этом сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова в ходе Евразийского экономического форума, пишет РИА Новости.

«Позиция состояла из трех основных пунктов: обнуление претензий по отношению друг к другу; понимание Украиной тех объемов, которые ей необходимо закупать в свой портфель из производимых объемов российского газа; и третье — это то, по какому праву мы будем взаимодействовать», — сообщила Бурмистрова.

Ранее председатель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что продление ныне действующего контракта на транзит газа между Москвой и Киевом может быть единственным верным путем. Его слова также поддержал замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин, сообщив, что в настоящее время страна технически не готова отсоединиться от энергосистемы России. Предпосылки к изменению в энергосистеме Украины могут появиться не раньше, чем через три года.

Действующий контракт на транзит газа из России в страны Европы через Украину истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны еще не договорились о его продлении. Киев выставил свои условия, в числе которых гарантированная перекачка установленного объема газа. Москва требует отозвать иски против «Газпрома». Если контракт не подпишут, жители Украины могут столкнуться с проблемами отопления, сообщает «Царьград».