На саммите «Россия-Африка» подписаны контракты на 800 млрд рублей. События дня. ФАН-ТВ

В Сочи завершился саммит Россия — Африка
Крайне яркими и насыщенными выдались последние два дня в Сочи. Курортная столица нашей страны ненадолго стала центром притяжения для всей Африки. Континент направил в город своих политиков, экспертов и бизнесменов — в общей сложности 54 иностранные делегации и более 40 национальных лидеров. Все они посетили первый экономический форум Россия — Африка. Он стал не только историческим, но по своим масштабам едва ли не беспрецедентным. Стороны подписали более 500 контрактов на 800 млрд рублей. Председателями саммита стали лидеры России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Первый — на правах принимающей стороны, второй — как глава Африканского союза. Главное внимание стороны уделили деловой программе: десятки конференций, посвященных энергетике, промышленности, добыче ископаемых и, конечно, вопросам безопасности.
«В интересах укрепления боеспособности национальных вооруженных сил стран Африки осуществляется сотрудничество в военной и военно-технической областях. Россией заключены соглашения о ВТС с более чем 30 странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе», — сказал Владимир Путин, президент России.
Он отметил, что Африка не просто набирает политический и экономический вес, но становится целой опорой для многополярного мира. Правда, развитию континента мешают терроризм, острые социальные кризисы, и многие страны до сих пор не справляются с последствиями «арабской весны». В первый же день форума Владимир Путин рассказал о том, что Россия на протяжении долгих лет оказывала государствам Африки солидную помощь и в общей сложности списала больше 20 млрд долларов долга. Это делалось наряду с МВФ и странами Запада в гуманитарных целях.
«Многие ведущие страны списывают долги африканских стран, и американцы это делают, и французы. А перспективы огромные, потенциал континента колоссальный, поэтому это правильные и выверенные действия России, и они в будущем принесут свои плоды», — считает Владимир Джабаров, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.
Европарламент осудил Турцию
Стоило Турции избавиться от санкций США за свою операцию в Сирии, как вдруг на арену вышел Европейский парламент. Его депутаты приняли резолюцию, осудив недавние действия Анкары на Ближнем Востоке. Европарламент предлагает создать в регионе зону безопасности под эгидой ООН, а против Турции и ответственных политиков ввести санкции. Правда, турецкий МИД во главе с Мевлютом Чавушоглу европейскую позицию, конечно же, не принял. И, более того, осудил за необъективность. Напомним, что 9 октября Анкара начала на севере Сирии военную операцию «Источник мира», в частности, против курдских террористических групп. В первую очередь этим возмутились союзники курдов американцы. Президент США Дональд Трамп разразился угрозами в адрес коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и предрек ему едва ли не полное обрушение экономики. Вместо этого Штаты ввели санкции против министерств обороны и иностранных дел Турции. Но довольно быстро их отменили, ведь Анкара прекратила свою операцию после переговоров с Москвой. Россия и Турция подписали совместный меморандум, а курдским боевикам дали 150 часов на то, чтобы убраться с территории. Следующий пункт в плане Эрдогана — создание зоны безопасности, куда вернутся миллионы сирийских беженцев.
Задержан подозреваемый в хищениях Сбербанка
Россияне и, в частности, клиенты Сбербанка, кого взволновали последние новости из мира финансов, похоже, могут вздохнуть с облегчением. МВД России заявило, что подозреваемый в хищениях данных банковских карт задержан. По предварительным данным, это сотрудник коллекторской фирмы ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий). Как ему удалось завладеть нужными сведениями, оперативники не уточняют. В начале октября Сбербанк сообщил, что преступники слили в Сеть персональные данные 200 банковских карт. Затем в СМИ появилась информация, что масштаб проблемы куда серьезнее — речь о тысячах, если не миллионах кредиток, попавших на черный интернет-рынок. В руках злоумышленников якобы оказались паспортные данные, телефоны, адреса и счета. Впрочем, сам Сбербанк эти новости назвал слухами и домыслами. Ну а в отношении задержанного сейчас идет предварительное расследование.