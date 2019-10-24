На саммите «Россия-Африка» подписаны контракты на 800 млрд рублей. События дня. ФАН-ТВ

В Сочи завершился саммит Россия — Африка

Крайне яркими и насыщенными выдались последние два дня в Сочи. Курортная столица нашей страны ненадолго стала центром притяжения для всей Африки. Континент направил в город своих политиков, экспертов и бизнесменов — в общей сложности 54 иностранные делегации и более 40 национальных лидеров. Все они посетили первый экономический форум Россия — Африка. Он стал не только историческим, но по своим масштабам едва ли не беспрецедентным. Стороны подписали более 500 контрактов на 800 млрд рублей. Председателями саммита стали лидеры России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Первый — на правах принимающей стороны, второй — как глава Африканского союза. Главное внимание стороны уделили деловой программе: десятки конференций, посвященных энергетике, промышленности, добыче ископаемых и, конечно, вопросам безопасности.

«В интересах укрепления боеспособности национальных вооруженных сил стран Африки осуществляется сотрудничество в военной и военно-технической областях. Россией заключены соглашения о ВТС с более чем 30 странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе», — сказал Владимир Путин, президент России.

Он отметил, что Африка не просто набирает политический и экономический вес, но становится целой опорой для многополярного мира. Правда, развитию континента мешают терроризм, острые социальные кризисы, и многие страны до сих пор не справляются с последствиями «арабской весны». В первый же день форума Владимир Путин рассказал о том, что Россия на протяжении долгих лет оказывала государствам Африки солидную помощь и в общей сложности списала больше 20 млрд долларов долга. Это делалось наряду с МВФ и странами Запада в гуманитарных целях.