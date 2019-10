Елизавета II убрала со стола снимок Меган Маркл и принца Гарри

Лондон, 24 октября. Королева Великобритании Елизавета II вновь убрала фотографию принца Гарри и Меган Маркл со своего стола в комнате для аудиенций в Букингемском дворце. Об этом сообщает Daily Mail.

Королева провела встречу с Верховным комиссаром Гренады в октябре текущего года в зале для аудиенций. При этом на столе не оказалось совместного снимка Меган Маркл и принца Гарри, который стоял там раньше. Вместо него в рамке была фотография принца Гарри и принца Уильяма.

Последний раз изображение с Маркл было замечено в кабинете в июле. Источник издания в Букингемском дворце предположил, что Елизавета II решила убрать снимок из-за поведения Маркл и принца Гарри.

Ранее, 20 октября, на канале ITV вышел фильм, в котором герцогиня Сассекская рассказала, что ей было трудно привыкнуть к жизни в королевской семье и повышенному вниманию со стороны журналистов. При этом Маркл отметила, что «не так много людей интересовались, справится ли» она со сложностями, сообщает «Газета.ру».

Кроме того, принц Гарри заявил в комментарии телеканалу для фильма, что не потерпит нападок журналистов на свою жену. Он признался, что боится повторения судьбы его матери — принцессы Дианы. Комментируя слухи о своем конфликте с принцем Уильямом, он отметил, что «есть плохие дни и хорошие дни, но мы идем по разным дорогам».

Британские СМИ неоднократно сообщали, что в общении двух братьев существуют проблемы, вызванные появлением в королевской семье Меган Маркл. Гарри подтвердил, что его отношения с братом остаются непростыми, однако о вражде речи не идет. Он объяснил, что королевская семья всегда находится под давлением, поэтому ссоры между родственниками случаются часто.

Ранее Маркл подала в суд на таблоид The Mail on Sunday. Герцогиня Сассекская ополчилась на СМИ после публикации личного письма, которое она отправила своему отцу. Маркл в своем иске обвиняет The Mail on Sunday и ее издателя в нарушении британского закона об авторском праве и недобросовестном использовании личной информации.