Мехмет Перинчек: Турция помогла Трампу реализовать свои мечты

22 октября президенты РФ и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — подписали стратегически важный для ближневосточного региона меморандум о взаимопонимании. Документ состоит из десяти пунктов, в которых, в частности, говорится о введении с 23 октября подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийско-турецкую границу.

Ранее Турция согласовала формирование зон безопасности, с 9 октября Анкара начала операцию «Источник мира».

О целях операции, перспективах координации Турции, России и Сирии и главных достижениях последних дней Федеральное агентство новостей побеседовало с турецким политологом и общественным деятелем, приглашенным профессором Института стран Азии и Африки при МГУ Мехметом Перинчеком.

— 22 октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали исторический меморандум по урегулированию ситуации в Сирии. Как вы оцениваете итоги переговоров в Сочи и подписанный нашими странами документ?

— Этот меморандум между Россией и Турцией демонстрирует гибель химеры — так называемого «Великого Курдистана». Это конец американского проекта «Великий Ближний Восток». Региональные страны взяли в свои руки инициативу, которая ознаменовалась окончанием эпохи атлантизма.

Этот меморандум является очень серьезным и большим шагом для обеспечения территориальной целостности Сирии. Проамериканская автономия была уничтожена, Турция признала присутствие Дамаска у своей границы. Конечно, это дает хороший повод, чтобы наладить отношения между Дамаском и Анкарой: стоит подчеркнуть, что Дамаск тоже поддерживает этот меморандум — а это значит, что Турция и Сирия могут найти общий язык по этому вопросу. Также благодаря меморандуму укрепляется военное сотрудничество между Москвой и Анкарой.

— Владимир Путин отметил, что Турции и Сирии предстоит защищать мир и спокойствие на границе совместными усилиями, и здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Анкарой и Дамаском не обойтись. Какой вам видится роль России в налаживании турецко-сирийских отношений?

— Во-первых, следует подчеркнуть, что интересы Турции и Сирии совпадают по этому вопросу. Для Турции территориальная целостность Сирии очень важна. Более того, территориальная целостность Сирии означает и территориальную целостность Турции. Обе страны страдают от террористов (фундаменталистов, сепаратистов), они сталкиваются с одинаковой угрозой от США. Поэтому сотрудничество стран будет самым что ни на есть естественным.

Конечно, Москва сыграла положительную роль — она помогает обеим странам найти общий язык. Но Анкаре уже пора наладить прямые отношения с Дамаском, без посредников. Лучше всего было бы общаться не через Москву, а по прямой линии — это, конечно же, будет выгодно всем трем сторонам.

— На переговорах в Сочи Путин и Эрдоган обсудили и борьбу с терроризмом, и сохранение территориальной и политической целостности Сирии. Какой вы видите роль российско-турецкого сотрудничества в урегулировании конфликта в Сирии?

— Турецко-российское сотрудничество по сирийскому вопросу меняет несчастную судьбу нашего ближневосточного региона. Это сотрудничество обеспечивает стабильность и мир в регионе. Во всем мире, как и на Ближнем Востоке, уже не интересуются тем, что говорит (президент США) Дональд Трамп. Люди все больше обращают внимание на встречи Путина и Эрдогана, на их выступления и заявления. Ситуацию теперь определяют не США, а турецко-российское сотрудничество.

Конечно, это хороший пример и при решения иных проблем. И Турция, и Россия должны расширить зону сотрудничества. Нельзя ограничиваться только Сирией — ведь они могут совместно решать проблемы и в других странах, например, в Ираке. Можно применить эту модель при других кризисных ситуациях — в Нагорном Карабахе, в черноморском и восточно-средиземноморских регионах. Российско-турецкое сотрудничество уже разрешило очень серьезные коренные проблемы Ближнего Востока — оно способно решать и другие вопросы.

— Многие аналитики заметили, что переговоры в Сочи и договоренности, достигнутые Путиным и Эрдоганом, стали серьезным ударом по системе НАТО — это касается и оборонной промышленности, и экономического сотрудничества, и ситуации на Ближнем Востоке. Не наблюдаете ли вы, что Турция все больше обращается в сторону России, против довлеющей системы североатлантического альянса?

— Для Турции — это типичная ситуация: когда у Анкары проблемы с Западом, она всегда обращается к Востоку, в том числе к России. В истории множество подобных примеров — один из них был во времена освободительной войны Турции. Когда страны Антанты оккупировали Турцию, Мустафа Кемаль Ататюрк и лидеры освободительной войны наладили стратегическое партнерство с Советской Россией. Сегодня ситуация похожая: Турции обязательно нужно сбалансировать угрозы со стороны Запада, и для этого необходимо сотрудничать с Москвой. Только так возможно сохранение собственной территориальной целостности и решение экономических проблем.

Турция может решать свои жизненные проблемы только через стратегическое партнерство с Россией и другими евразийскими странами.

И важно подчеркнуть – это не выбор для Турции, а необходимость. Поэтому наши страны должны углублять военное, политическое и экономическое сотрудничество.

— Поговорим об итогах операции "Источник мира". В ходе событий в Сирии курдские террористы PKK-YPG были локализованы и в скором времени будут отведены от границы. Как вы оцениваете военные и политические итоги операции Турции против курдских бандформирований в Сирии?

— Турецкая операция «Источник мира» была направлена не против курдов и не против Дамаска. Целью были террористические объекты в Сирии. Целью было обеспечение территориальной целостности Сирии. И самый важный результат на сегодня в том, что операция вынудила США покинуть регион. Ни Дамаск, ни российская армия не использовали ни единую пулю – благодаря турецкой операции они смогли войти на территорию, прежде подконтрольную США и курдским сепаратистам. Конечно, это главный результат операции. Турецкая армия помогла обеспечить территориальную целостность Сирии и избавиться от американского присутствия. Также операция помогла Трампу реализовать свои планы в регионе – он ведь и хотел вывести войска из Сирии! Вот Турция и дала ему для этого подходящий повод.

— Благодаря сочинскому соглашению, как особо подчеркнул президент Эрдоган, на сирийских территориях продолжится борьба с сепаратистскими организациями, угрожающими в том числе и Турции. Насколько сильный удар, на Ваш взгляд, пришелся по сепаратистским движениям, и поможет ли это отвести террористическую угрозу от Турции?

— Благодаря вышеупомянутому меморандуму и этой операции мы видим конец проекта «Великий Ближний Восток» и провал плана Вашингтона по «Великому Курдистану». Т.н. «автономная территория» являлась источником сепаратистского терроризма. Теперь она уничтожена. На самом деле назвать ее «автономной» можно весьма условно — она находилась под полным контролем США.

Сирия и Россия должна демилитаризировать курдские формирования, сдавать оружие. И Россия, и Дамаск должны не должны приветствовать действия курдских террористов. Важно, как отмечается в меморандуме, что их выгнали с территории; но конечная цель региональных стран – демилитаризация всех этих формирований, они должны сдать оружие.

— Как вы оцениваете договоренности об утверждении зоны безопасности в 30 км на сирийско-турецкой границе и совместному патрулированию России, Сирии и Турции? Поможет ли данный шаг в отражении террористических атак на Турцию?

— Конечно, данный шаг поможет в отражении террористических атак на Турцию – но это также важно для нас, не только для Сирии. Эта зона безопасности не должна нарушать территориальную целостность Сирии. Турция должна урегулировать в этом регионе и все в зоне безопасности при координации (а затем и при сотрудничестве) с Дамаском. Там не должно быть никаких самостоятельных инициатив.