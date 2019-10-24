ВСУ обстреляли район патрулирования ОБСЕ в Донбассе

Донецк, 24 октября. Украинская армия обстреляла район патрулирования ОБСЕ в Донбассе, сообщил в четверг представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Важно отметить, что обстрел совпал с началом движения СММ ОБСЕ из Саханки в Коминтерново, что заставило изменить маршрут патрулирования наблюдателей и немедленно покинуть район», — отметил он.

Ранее лейтенант Народной милиции ДНР в разговоре с ФАН заявил, что Украина готовится к возобновлению активных боевых действий в Донбассе. Согласно данным разведки ДНР, украинские силовики активно роют траншеи и устанавливают мины на участке разведения сил в районе Петровского и Богдановки. Кроме того, отмечается размещение украинскими военными в районе участка разведения сил пяти БМП-2 и боевой бронированной машины.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.