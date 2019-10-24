Сочи, 24 октября. Принцесса Эсватини Сиханизо Дламини зачитала рэп на саммите Россия — Африка в Сочи.

Дламини также занимает пост министра информационных технологий и связи Эсватини — одного из самых маленьких государств в Африке. До 2018 года эта страна носила название Королевство Свазиленд.

Принцесса Эсватини призналась, что ей понравились россияне. Она отметила, что и мужчины, и женщины встречали ее с улыбкой.

«Я видела совсем другой дух, какого не видела нигде раньше, — приводит ее слова РИА Новости. — Я почувствовала, что жизнь здесь бьет ключом. Такая энергия и мощь! Очень много спортивных людей. И это как раз то, какой мы хотим видеть Африку».

Кроме того, Дламини выразила мнение, что жители России — очень трудолюбивые люди. Она отметила, что русские — очень образованная и высоко инновационная нация.

Не могла упустить из виду африканская принцесса и таланты россиян. По ее словам, выступления артистов на концерте в честь саммита Россия — Африка были пронизаны позитивным зарядом энергии.

«Я даже не знала, что русские умеют так хорошо петь и танцевать, — подчеркнула иностранная гостья. — Артисты смогли вплести в свои выступления африканские мотивы, мотивы из всех уголков мира, но при этом сохранить ту уникальную культуру, которая есть в России — молодую, яркую, полную энергии».

Принцесса также воспользовалась случаем продемонстрировать и собственный талант, зачитав рэп. Теперь Дламини ждут на фестивале Rap Koktebel в Крыму.

Ранее стало известно, что Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей в рамках саммита в Сочи.