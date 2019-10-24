РФ планирует создать в Африке дата-центры с собственным ПО

Сочи, 24 октября. Российские производители программного обеспечения обратились к правительству РФ с просьбой о создании постоянных дата-центров на территории африканских стран.

Генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров отметил, что африканский рынок мобильных устройств является самым быстрорастущим в мире.

«Российские решения для этого рынка имеют очевидные конкурентные преимущества», — подчеркнул глава компании «Новые облачные технологии».

Производители настаивают на том, чтобы российские дата-центры с отечественным ПО для лучшего продвижения продукта располагались сразу в нескольких африканских странах.

24 октября в Сочи продолжается саммит Россия — Африка. На форум прибыли делегации из всех стран Африки, при этом более 40 государств представляли первые лица. В рамках мероприятия было проведено 35 официальных мероприятий и свыше полутора тысяч деловых встреч. Общая сумма заключенных контрактов превысила 800 миллиардов рублей.

Генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков высказал мнение, что саммит Россия — Африка стал новой эрой отношений между странами. Глава организации отметил, что африканским странам необходимо начать с составления карт запасов для понимания дальнейших действий.