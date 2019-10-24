Ходорковский решил заменить Навального уголовником Ройзманом

Екатеринбург, 24 октября. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о своих планах баллотироваться в Госдуму. Причем делать это при поддержке бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Выходит, беглый олигарх нашел замену не оправдавшему его надежды одиозному блогеру Алексею Навальному.

О своем союзе с беглым олигархом, спонсирующим российскую «оппозицию», Ройзман заявил в эфире «Эха Москвы». Он отмечает, что уже ведет переговоры с одной из партий, правда название ее не сказал. Ряд политологов не исключает, что Ройзман, как и одиозный блогер Алексей Навальный, заключит союз с КПРФ.

По словам Ройзмана, Ходорковский еще в 2003 году предлагал ему щедрое вознаграждение за то, чтобы тот «прошел в Думу и занимался тем, чем всегда, и оставался независимым», но получил отказ. Интересно, что сам олигарх это отрицает.

В 2016 году Ходорковский включил Ройзмана в список из 14 кандидатов, которых хотел бы видеть в борьбе за пост президента РФ. Нельзя не упомянуть и о визитах Ройзмана в Великобританию, где сейчас находится главный спонсор российских «оппозиционеров». Эти поездки не могут не наводить на мысль о тайных встречах Ройзмана и олигарха.

Как отмечает издание «Политика сегодня», политик известен своей позицией, отвечающей запросам западных покровителей: он обвинял Россию в «агрессии» против Украины, поддерживал Андрея Макаревича и его критику воссоединения Крыма с РФ. Ройзман любит посещать запрещенные митинги.

Все это как нельзя на руку Ходорковскому, а если учесть криминальное прошлое Ройзмана, его беспринципность и безжалостность, то становится совсем очевидно, почему именно он может стать новым идеальным исполнителем антироссийских задач западных хозяев.

Напомним, в 1981 году Ройзман был осужден за кражи и мошенничество и приговорен к двум годам и 14 дням лишения свободы. В 1999 году он создал фонд «Город без наркотиков». Эта организация получила дурную славу, и не просто так: над пациентами измывались, избивали, даже насиловали. Так людей «избавляли от наркозависимости».