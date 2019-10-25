Сирия, 25 октября. Жители провинции Алеппо вышли на митинг, потребовав, чтобы курды-боевики выпустили их родных из тюрем. ВКС РФ ударили по террористам «Джебхат ан-Нусры»1*** в окрестностях города Ариха. САА ответила на обстрелы джихадистов к юго-западу от Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ударили по террористам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Ариха в ответ на нарушения ими режима без огня.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции джихадистов после их попыток нападений к юго-западу от Идлиба; вошли в удерживаемые ранее курдскими радикалами районы Камышлы вместе с союзниками из «Хезболлы».

Курдские вооруженные формирования: до сих пор держат жителей северо-востока Алеппо в тюрьмах, из-за чего родственники узников SDF**** вышли на митинг.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): утверждает, в предместьях Кабаны были ранены и убиты несколько военнослужащих войск САР.

Провинция Латакия

Связанный с боевиками портал Baladi News утверждает, что в горной местности провинции Латакия джихадистами были ранены и убиты несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Эта информация, однако, пока нуждается в подтверждении. Согласно данным источника, это произошло в результате столкновений между вооруженными исламистскими группировками и правительственными силами в окрестностях города Кабана. В этом районе дислоцируются преимущественно террористы «Джебхат Фатх аш-Шам», «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ) и других аффилированных с «Ан-Нусрой» группировок, которые регулярно нарушают режим тишины на окраинах Идлибской зоны деэскалации.

Провинция Алеппо

У тюрьмы Сирийских демократических сил (SDF), расположенной в зоне оккупации курдских боевиков в районе между Манбидже и Кобани на северо-востоке Алеппо, прошел массовый митинг местного населения, передает новостной центр Al Nour. Гражданские лица вышли с требованием к радикалам SDF освободить их незаконно задержанных родственников. Напомним, так называемые полицейские отряды «Асайиш», являющиеся частью «Демократических сил», постоянно проводили рейды среди арабских граждан, не довольных произволом курдских главарей. Кроме того, задержания часто осуществлялись в рамках насильственной вербовки в бандформирования SDF.

Провинция Идлиб

Сирийские войска нанесли удары по расположениям террористов в северо-западной части провинции Идлиб в ответ на очередные нарушения джихадистами перемирия. Так, по сведениям Step News Agency, военнослужащие САА провели обстрел укрепрайонов боевиков в предместьях населенного пункта Маарет-Хурма. Информации о потерях, причиненных исламистам, оппозиционное агентство не приводит. Кроме того, в небе над городом фиксируются разведывательные пролеты ВВС САР. Базирующиеся в этой местности бандгруппы, несмотря на соглашения, не прекращают вести огонь, в том числе по прифронтовым мирным квартам.

ВКС РФ провели бомбардировки опорных пунктов «Ан-Нусры» и других крайне радикальных формирований к югу от административного центра провинции – в окрестностях Арихи, передает портал Thiqa. Это произошло после новой череды нарушений исламистами режима тишины. Данные о нанесенном террористам уроне в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Хасака

Стало известно, что в районы пограничного города Камышлы на севере Хасаки, ранее удерживаемые курдскими радикалами, вместе с сирийскими военными вошли также бойцы военизированной ливанской организации «Хезболла», которая поддерживает Дамаск в борьбе против террористов на протяжении почти всего конфликта в САР. Портал ANNA News опубликовал снимки, подтвердившие эти данные. Помимо этих сил следить за сохранением стабильности в зоне безопасности, установленной по итогам антитеррористической операции турок «Источник мира», будет также российская военная полиция. Об этом в ходе недавней встречи договорились президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

1 Организация запрещена на территории РФ.