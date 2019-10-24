Главные новости 24 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 24 октября.

Мясников рассказал, как необходимо действовать во время гипертонического криза, из-за которого была госпитализирована Малышева. Доктор Мясников объяснил план действий во время гипертонического криза, как у Малышевой.

Отказ ПНС Ливии от участия в выездном заседании консультативно-делового совета говорит о неготовности Триполи к диалогу. Представители ПНС в Ливии сбежали от диалога ради доходов террористов.

Немецкие предприятия потеряли более ста миллиардов долларов за время действия антироссийских санкций. Немецкий депутат рассказал о потерях Германии от антироссийских санкций.

СМИ предположили, что родные Анастасии Заворотнюк не делятся ее фото по причине неудачной пластики звезды. Родные Заворотнюк скрывают ее от публики с помощью пластики, пишут СМИ.

Появление украинского депутата в эфире российского телевидения вызвало острую реакцию у противников Зеленского. Оппонентов Зеленского возмутило появление депутата Рады в эфире российского ток-шоу.

Сергей Шойгу рассказал о планах расширения маршрутов патрулирования военной полиции на сирийско-турецкой границе. Шойгу рассказал курдскому главкому о планах расширения маршрутов патрулирования в Сирии.

Эдвард Сноуден заявил, что «попал в ловушку» в России из-за аннулированного США паспорта. Сноуден рассказал, как «попал в ловушку» в России.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин и глава ЦАР Мари Ноэль Койяра обсудили вопросы военного сотрудничества стран. Россия и ЦАР обсудили военное сотрудничество между странами.

После госпитализации Малышевой с гипертоническим кризом врач напомнил первые признаки наступления этого состояния. Врач рассказал о первых признаках гипертонического криза.

Актриса Кира Найтли спустя два месяца после родов раскрыла имя своей новорожденной дочери. Кира Найтли впервые рассказала СМИ о новорожденной дочке.