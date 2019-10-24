Турция не даст курдам-террористам саботировать конституционный процесс в Сирии

Анкара, 24 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова изобличать любую силу, пытающуюся саботировать конституционный процесс в Сирии руками террористов.

Эрдоган заявил, что Турция может возобновить операцию против курдов-террористов на севере Сирии, если они продолжат свои атаки в регионе.

«Турция готова изобличать любую силу, пытающуюся саботировать конституционный процесс в Сирии руками террористов», — приводят турецкие СМИ слова лидера страны.

Напомним, Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов, сотрудничающих с боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство»1. Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от ИГИЛ1 заняли территории в восточной части Сирии и стали оказывать давление на местных жителей. Курды не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли. С помощью «Источника мира» Анкара хотела создать на севере Сирии некую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для ее границы.

17 октября Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции против курдских террористов на 120 часов. Спустя пять суток операция была прекращена.

1 Организация запрещена на территории РФ.