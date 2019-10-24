Путин заявил о стремлении РФ наладить взаимодействие с африканскими объединениями

Сочи, 24 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится наладить взаимодействие с интеграционными объединениями Африки и солидарна в необходимости укрепления стабильности на континенте, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Россия в качестве постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций солидарна со странами Африки в вопросах укрепления мира и стабильности на континенте, обеспечения региональной безопасности. Мы также стремимся наладить взаимодействие с африканскими интеграционными объединениями», — заявил российский лидер, выступая на саммите Россия — Африка в Сочи.

Путин добавил, что на встрече с главами региональных организаций Африки и председателем коллегии Европейской экономической комиссии обсуждалось сотрудничество между интеграционными структурами Африки и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Российский лидер подвел итоги двух дней работы первого саммита Россия – Африка, который прошел в Сочи. Путин отметил, что встреча прошла в деловом формате, но при этом была дружеской и душевной. Первый саммит Россия – Африка посетили делегации всех без исключения стран Африки, подчеркнул президент РФ.

Кроме того, Путин отметил, что по итогам саммита по предложению африканских коллег было принято решение о создании форума партнерства Россия — Африка, встречи на высшем уровне в РФ и других африканских странах будут проводиться раз в три года.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков сообщил, что Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей в рамках саммита Россия — Африка в Сочи. На полях экономического форума было проведено 35 официальных мероприятий и свыше 1,5 тысячи деловых встреч.