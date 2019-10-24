Сирия, 24 октября. Курды-террористы застрелили пятерых турецких солдат в Рас аль-Айне. США направили 30 танков к нефтяным полям Дейр-эз-Зора. Убийство курдскими радикалами дезертира повлекло за собой новый рост народных волнений в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям радикалов на юге Идлиба и на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила об уничтожении танка САА в Северной Латакии.

Курдские вооруженные группировки: подверглись ответным обстрелам протурецких формирований на севере Хасаки; убили молодого человека, покинувшего отряды YPG или SDF****, в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: лишились пяти солдат в результате атаки курдских радикалов у Рас аль-Айна; понесли потери в столкновениях с YPG к северу от Алеппо.

Соединенные Штаты: направили 30 танков к нефтяным месторождениям в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Военный источник в сети Twitter (thiqanewsagency) сообщает о том, что на севере региона продолжаются столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Медиапорталы, подконтрольные террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», публикуют неподтвержденные данные об уничтожении танка правительственных сил джихадистами. Тем не менее пока эта информация нуждается в проверке. Напомним, противоборствующие стороны начали обмениваться ударами в районе города Кабана еще в первой половине дня.

Провинция Алеппо

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в Северном Алеппо не прекращаются взаимные обстрелы на линии разграничения между курдскими группировками и формированиями, поддерживаемыми Турцией. Последние стычки произошли недалеко от населенного пункта Кафр-Кальбин южнее Азаза. Во время столкновений были убиты четыре и ранены еще два бойца протурецких сил. Отмечается, что инициаторами стычки на данном направлении стали курдские террористы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о том, что с целью сохранения контроля над нефтяными районами Дейр-эз-Зора за курдскими боевиками, США направили сюда подкрепления. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) заявляет о том, что у месторождений, которые располагаются в зонах оккупации проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF), будут развернуты 30 танков «Абрамс». Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что у нефтяных полей сохранится военный контингент США. Как отмечалось ранее, Вашингтон при поддержке курдских радикалов стремится присвоить себе крупнейшие месторождения с целью незаконного экспорта сирийской нефти в соседние государства, что является разграблением природных ресурсов страны.

Провинция Идлиб

Боевики антиправительственной коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1***, продолжают провоцировать Сирийскую арабскую армию (САА) на ответные боевые действия. По сведениям новостного портала Step News Agency, исламисты ударили по укрепрайонам сил Башара Асада у городов Хан-Шейхун и ат-Тамания из РСЗО «Град». В свою очередь артиллерия САА открыла огонь по оборонительным сооружениям джихадистов в окрестностях города Кафр-Саджна, передает Twitter-канал (baladinetwork). Кроме того, ответным обстрелам правительственных сил подверглись опорные пункты «ан-Нусры»вблизи населенных пунктов ас-Сирмания и Дувейр на северо-западе соседней Хамы. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Хасака

Появились сообщения о вновь вспыхнувших стычках между курдскими радикалами и протурецкими силами в северной части региона. Военный источник в Twitter (aawsat_News) заявляет о том, что курдские бандгруппы инициировали столкновения, ударив по накануне оставленному ими городу Рас аль-Айн, что привело к гибели пяти турецких военных. По данным Twitter-канала (mustefabali), в качестве ответных действий поддерживаемые Анкарой формирования нанесли удары по укреплениям Рабочей партии Курдистана (РПК) и других радикальных бандгрупп на подступах к населенным пунктам аль-Манаджир, аль-Асадия и Мишрафа.

Тем временем стало известно о том, что курдские боевики, патрулировавшие окрестности административного центра провинции, убили молодого человека родом из деревни Махроум, который бежал из зоны боевых действий, отказавшись воевать с турками. Его тело террористы привязали к своему автомобилю, протащив перед жителями города. Это вызвало новую волну возмущения среди гражданских лиц, которые осудили действия оккупантов и потребовали от курдских боевиков покинуть город.

1 Организация запрещена на территории РФ.