Военные РФ патрулируют район отхода курдов-террористов с границы Турции и Сирии



Москва, 24 октября. Колонна российской военной полиции провела патрулирование в районе отхода курдов-террористов с границы Турции и Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Протяженность маршрута составила свыше 60 км от города Камышлы на севере САР до населенного пункта Абуда. В ведомстве напомнили, что на этих территориях российские специалисты обеспечивают безопасность мирных жителей, а также оказывают содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы Турции и САР.

Напомним, меморандум, одним из пунктов которого стала договоренность о патрулировании военными РФ этих территорий, был принят президентом России и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.

Переговоры смогли «перезагрузить» ситуацию на севере САР. Анкара прекратила свою операцию против курдов-террористов, сотрудничающих с боевиками запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Во время боевых действий в республике головорезы не только оккупировали восточный берег Евфрата, где стали притеснять местное население, но и вместе с игиловцами воровали нефть у сирийцев. Более того, после разгрома основных сил ИГ1 в 2017 году курды-террористы выводили игиловцев на территории военных баз США, где те формировали спящие ячейки, готовые в любой момент атаковать Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.