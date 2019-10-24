Эрдоган призвал приравнять курдов-террористов к ИГ

Анкара, 24 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество признать организации курдов-террористов PKK и YPG такими же опасными, как и «Исламское государство»1 (запрещенная в РФ группировка). Об этом турецкий лидер заявил на встрече с главами местных администраций в Анкаре.

«Боевики PKK/YPG представляют реальную угрозу для демократии, правового государства и прав человека. Турция не позволит превратить будущее сирийского народа в разменную карту определенных кругов в регионе», — отметил Эрдоган.

Президент Турции выразил сожаление в связи с тем, что мировое сообщество «повелось на шантаж» YPG и «Исламского государства». Комментируя операцию «Источник мира», политик заявил, что Анкара не нуждается ни в чьих разрешениях, когда речь идет о предотвращении попыток создать «террористическое государство» возле южных границ республики.

Напомним, что 9 октября Турция объявила операцию «Источник мира», которая направлена против боевиков-курдов и террористов ИГ1. Операция продлилась до 22 октября, когда Турция и Россия подписали меморандум о патрулировании зоны безопасности на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.