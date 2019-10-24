Эрдоган заявил, что Турция защитит сирийский народ от курдов-террористов

Анкара, 24 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдским террористам не удастся избежать давления Анкары, сменив название и символику группировки.

По его словам, курдские террористы пытаются сменить название своей группировки, а также изменить символику и одежду, чтобы избежать давления со стороны Анкары. Эрдоган выразил уверенность, что территориальную целостность и политическое единство Сирии можно обеспечить только путем запуска конституционного комитета САР. Он также добавил, что Турция готова противостоять любой силе, которая попытается саботировать конституционный процесс в Сирии руками курдских террористов.

«Турция не позволит превратить будущее сирийского народа в разменную карту определенных кругов в регионе», — заявил Эрдоган.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операции против курдских террористов на северо-востоке Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности на границе Сирии и Турции, а также блокирование трассы М-4, которая служит коридором для отрядов боевиков.

Операция направлена против курдов-террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские террористы не принимали участия в столкновениях против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

13 октября глава Минобороны США Марк Эспер заявил о планах вывести из Сирии американские войска из-за операции Анкары против курдских террористов. 15 октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе подавляющей части американских военных с территории Сирии.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть приграничные с Турцией районы Сирии. 23 октября Вашингтон объявил о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.