Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка
  /  Обновлено: 

Турция продолжает поддерживать террористов ПНС Ливии

41
0 Оставить комментарий

ПНС Ливии привлекает Турцию к открытому участию в войне

Турция продолжает незаконно помогать террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Арабские СМИ публикуют новые доказательства.

Издание Аddresslibya опубликовало документы, подтверждающие что сотрудники турецкого мухарабарата и турецкого министерства обороны получили ранения в подконтрольном ПНС городе Триполи. Согласно авианакладной медборта ливийских авиалиний и данных в загранпаспортах пострадавших, известно, что гражданин Турции Дедесан Хасан Ялдыз с апрельской ливийской визой имеет должность механика. Второй пострадавший турок Атилла Акджун получил визу в посольстве Турции в Триполи с профессией фермера.

Отметим, что согласно предоставленным документам с медицинского борта ливийских авиалиний раненых перевозили на следующий день после того, как были нанесены удары по укрепрайонам и складам с ракетами для турецких БПЛА в военной части аэродрома Митига.

Это уже не первый факт, подтверждающий поддержку Анкарой террористических группировок ПНС Ливии. Ближневосточный ресурс Arabi Today уже публиковал видео с допросом пленного командира батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитана Абд аль-Кауи Халифа, который сражался на стороне ПНС Ливии. Боевик открыто заявил, что так называемое Правительство национального согласия получает от Турции не только оружие, бронемашины и снаряжение, но и боевиков-джихадистов из Сирии для того, чтобы те воевали против войск ЛНА. Кроме того, бандформированиям из Триполи помогают турецкие специалисты, управляющие ударными беспилотниками, которые атакуют армию Хафтара.

Турция продолжает поддерживать террористов ПНС Ливии

Новые данные о незаконном вмешательстве Турции в ливийский конфликт на стороне ПНС Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Турция непосредственно участвует в ливийской войне на стороне Файеза Сарраджа как по линии поставок вооружений, спецсредств и БПЛА для осуществления ударов, так и по части направления туда личного состава. Это касается в первую очередь военных, которых доставляют туда в качестве военных советников или наемников, которые впоследствии выступают в качестве поддержки «войск» Сарраджа», — сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Он акцентировал внимание на том, что это касается и той части боевиков, которые переправляются в Ливию по турецкой линии из Сирии для поддержки ПНС. По мнению эксперта, де-факто так называемое Правительство национального согласия Ливии таким образом легализует участие Турции в этой войне.

«Наверняка они (Турция и ПНС Ливии – Прим. ФАН) подписывают между собой различные документы, которые не обнародуются. Но понятно, что Турция действует по приглашению Сарраджа и будет действовать на территории Ливии до тех пор, пока силы ПНС Ливии базируются в Триполи», – заключил Борис Рожин.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров