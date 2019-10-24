Турция продолжает поддерживать террористов ПНС Ливии

Турция продолжает незаконно помогать террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Арабские СМИ публикуют новые доказательства.

Издание А ddresslibya опубликовало документы, подтверждающие что сотрудники турецкого мухарабарата и турецкого министерства обороны получили ранения в подконтрольном ПНС городе Триполи. Согласно авианакладной медборта ливийских авиалиний и данных в загранпаспортах пострадавших, известно, что гражданин Турции Дедесан Хасан Ялдыз с апрельской ливийской визой имеет должность механика. Второй пострадавший турок Атилла Акджун получил визу в посольстве Турции в Триполи с профессией фермера.

Отметим, что согласно предоставленным документам с медицинского борта ливийских авиалиний раненых перевозили на следующий день после того, как были нанесены удары по укрепрайонам и складам с ракетами для турецких БПЛА в военной части аэродрома Митига.

Это уже не первый факт, подтверждающий поддержку Анкарой террористических группировок ПНС Ливии. Ближневосточный ресурс Arabi Today уже публиковал видео с допросом пленного командира батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитана Абд аль-Кауи Халифа, который сражался на стороне ПНС Ливии. Боевик открыто заявил, что так называемое Правительство национального согласия получает от Турции не только оружие, бронемашины и снаряжение, но и боевиков-джихадистов из Сирии для того, чтобы те воевали против войск ЛНА. Кроме того, бандформированиям из Триполи помогают турецкие специалисты, управляющие ударными беспилотниками, которые атакуют армию Хафтара.

Новые данные о незаконном вмешательстве Турции в ливийский конфликт на стороне ПНС Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Турция непосредственно участвует в ливийской войне на стороне Файеза Сарраджа как по линии поставок вооружений, спецсредств и БПЛА для осуществления ударов, так и по части направления туда личного состава. Это касается в первую очередь военных, которых доставляют туда в качестве военных советников или наемников, которые впоследствии выступают в качестве поддержки «войск» Сарраджа», — сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Он акцентировал внимание на том, что это касается и той части боевиков, которые переправляются в Ливию по турецкой линии из Сирии для поддержки ПНС. По мнению эксперта, де-факто так называемое Правительство национального согласия Ливии таким образом легализует участие Турции в этой войне.