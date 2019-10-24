США используют курдов-оккупантов нефтяных полей, чтобы обескровить Сирию — эксперт

Москва, 24 октября. США, используя радикально настроенных курдов, через оккупацию нефтяных полей Сирии хотят обескровить ближневосточную республику. Своим мнением поделился президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.

Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты должны взять сирийскую нефть «под охрану». Глава Белого дома отметил, что намерен оставить в Сирии «ограниченный контингент» военных США, который поможет курдам-террористам «обеспечивать безопасность источников нефти» на юго-восточной части республики. По словам Трампа, добычей нефти в восточных районах САР может заняться некая «американская компания».

Аналитик «Фонда защиты демократии» Бретт Макгур прокомментировал планы американского президента, отметив, что нефть принадлежит Сирии, а возможные действия Соединенных Штатов по захвату и эксплуатации этих активов будут незаконными. Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин указал на то, что со стороны Трампа наблюдаются «постоянные метания».

«То он говорит об уходе из Сирии, то о каком-то ограниченном контингенте якобы для защиты нефтяных полей. Ясно одно — Сирия должна быть полностью освобождена от иностранного присутствия», — считает он.

Напомним, курды-террористы, поддерживаемые США, ранее захватили нефтяные поля, расположенные на восточном берегу Евфрата и с тех пор незаконно выкачивают нефть, занимаясь ее контрабандой. Многие эксперты уверены, что именно США на самом деле занимаются хищением нефти, используя курдских террористов в качестве прикрытия. Так, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор располагалось несколько крупных нефтегазовых месторождений. Кроме того, там есть газоперерабатывающий завод. Когда началась гражданская война в Сирии, вся эта инфраструктура, на развитие которой власти САР потратил миллиарды долларов, оказалась в руках террористических группировок. Теневой бизнес приносил боевикам до 2 миллиардов долларов в год. Это привлекло США, которые, используя курдов, получили контроль над нефтяными месторождениями, расположенными в провинции Дейр эз-Зор.

Курдские бандформирования и «Исламское государство»1 (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) оккупировали нефтяные поля САР и действовали сообща. В частности, курдские боевики решали вопросы, касающиеся добычи и контрабанды нефти. Вся эта схема работала под покровительством военных США и ИГИЛ1.

Юрий Самонкин заметил, что Соединенные Штаты проиграли в Сирии и потеряли контроль в регионе. Однако уходить с территории страны они не хотят и стремятся через захват месторождений экономически удерживать САР в оковах.

«США проиграли в Сирии и полностью потеряли контроль над ситуацией в регионе, но они хотят остаться в стране через захват месторождений, чтобы продолжать качать нефть в своих интересах. Уничтожить Сирию как независимое государство у американцев не получилось, поэтому они планируют хоть экономически что-то поиметь», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня».

Самонкин обратил внимание на то, что нефтяные месторождения являются собственностью сирийского государства. С точки зрения собеседника, Вашингтон нарушает нормы международного права, по сути, оккупируя и присваивая природные ресурсы чужой страны.

«Да и в принципе американцы там находятся на незаконных основаниях. Конечно, США действуют не самостоятельно, а через карманных террористов под видом «умеренной оппозиции», через тех же самых курдов. Они могут доставлять нефть по некоторым коридорам, где стоят позиции американских военных, тем самым провоцируя все новые и новые конфликты», — сказал политолог.

Он также заметил, что Россия и Турция «сошлись во мнении по террористическим объединениям курдов, которые изначально финансировал еще экс-президент США Барак Обама». Американская кампания по присвоению природных ресурсов чужой страны «потерпит крах, как и вся военная кампания США», считает эксперт. По его словам, США хотят разыграть курдскую карту для того, чтобы захватить нефтяные поля в Сирии. Это прекрасно понимают даже союзники Вашингтона.

«США любыми путями стремятся не дать Сирии восстановиться после войны и встать на путь политического и экономического суверенитета. Кроме того, американцы нарушают собственные санкции, воруя сирийскую нефть, «двойные стандарты» видны невооруженным взглядом», — резюмировал Юрий Самонкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.