Подозреваемый в краже личных данных клиентов Сбербанка пойман полицией

Москва, 24 октября. Подозреваемый в хищении персональных данных клиентов Сбербанка и ряда других финансовых организаций задержан полицией, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в операции по задержанию злоумышленника участвовали сотрудники службы безопасности Сбербанка. Установлено, что мужчина является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий). Он действовал в Волгограде под псевдонимом «Антон 2131». После задержания его доставили в полиции. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о «незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

Как сообщала ранее НСН, в октябре в Сбербанк сообщили о похищении учетных записей по кредитным картам почти 200 человек. При этом в организации подчеркнули, что в результате случившегося никто из клиентов не лишился своих средств.