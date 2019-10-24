Россия окажет содействие развитию здравоохранения в Африке

Сочи, 24 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ окажет содействие в развитии здравоохранения в африканских странах.

Глава российского государства отметил, что работа по вопросам здравоохранения взаимовыгодна для стран. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

24 октября в Сочи проходит второй день саммита Россия — Африка и большой экономический форум с участием глав африканских государств и представителями России. Советник президента РФ Антон Кобяков сообщил, что Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей за время проведения саммита. Всего участниками форума стали около 10 тысяч человек, все они представляли на мероприятии различные сферы стран.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин постановил проводить саммит Россия — Африка раз в три года. Форум партнерства будет проходить по очереди в российских и африканских городах.

Во время проведения форума обсуждались вопросы важных отраслей, в том числе и образования. Глава РФ заявил, что одной из главных сфер сотрудничества России и стран Африки является подготовка кадров и образование, пообещав увеличить число бюджетных мест для африканских студентов в российских вузах.