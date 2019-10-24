Сочи, 24 октября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что форум Россия — Африка стал успехом всех его участников, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Сочи.

Ас-Сиси констатировал, что саммит в Сочи был сосредоточен на приоритетных африканских вопросах.

«Российско-африканский экономический форум стал успехом всех его участников, поскольку способствовал росту взаимодействия между экономическими партнерами. Сосредоточился на приоритетных для африканского континента вопросах – инфраструктуре, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, энергетике, реализации современных технологий», — констатировал египетский президент.

Он отметил темы, которые стали ключевыми на форуме — пути развития экономических отношений, поощрение совместных проектов и сотрудничество стран в гуманитарных сферах.

Напомним, саммит Россия — Африка проходит с 23 по 24 октября в Сочи. Советник президента РФ Антон Кобяков констатировал, что за два дня Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 миллиардов рублей.

Для участие в форуме в Сочи прилетели более 40 глав государств. На полях экономического форума было проведено 35 официальных мероприятий и свыше 1,5 тысячи деловых встреч.