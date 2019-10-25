Боевики из Ат-Танфа будут охранять нефтяные поля Сирии вместе с курдами-оккупантами

Несколько дней назад в сеть утекла аудиозапись, на которой полевой командир проамериканской группировки «Магавир Ат-Таура» и главарь так называемого «Военного совета Ат-Танфа» Мухаммад ат-Талаа говорит своим боевикам, что больше не нужно изображать видимость борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) на юге САР, поскольку США поручили им другие задачи.

Как отмечает Telegram-канал «Майор и Генерал» (@mig41), предполагается, что речь идет о планируемой переброске джихадистов из Ат-Танфа за Евфрат – на юго-восток провинции Дейр-эз-Зор. Скорее всего, там исламисты будут задействованы для «охраны» отобранных у САР нефтяных объектов в качестве подрядчиков американских частных военных компаний.

Генералы США легко бросили свои позиции на севере Сирии, выведя войска из зоны антитеррористической операции Турции «Источник мира» против курдских вооруженных бандформирований, но не отказались от сирийских энергоресурсов. На нефтяных полях и в их окрестностях по-прежнему присутствуют подразделения ССО Соединенных Штатов, одна из основных задач которых – наводка авиации, поскольку Вашингтон по-прежнему считает Юго-восточную Сирию зоной применения своих боевых самолетов, необходимых для защиты незаконно присвоенной нефти.

Контрабанда ресурсов продолжается полным ходом, благодаря чему высокопоставленные лица из Пентагона получают немалую прибыль. Но так как у боевиков из Демократических сил Сирии (SDF) желание взаимодействовать на почве турецкой антитеррористической операции «Источник мира» сильно поубавилось, американцам нужны новые кадры для охраны мест добычи, маршрутов транспортировки и прочих противозаконных мер. Этими новыми кадрами предположительно и станут боевики «Джейш Магавир ат-Тауры».

Напомним, что в ходе операции «Буря Джазиры» в сентябре 2017 года радикалы SDF стремительно захватывали все на пути к нефтяным полям, выйдя далеко за границы исконного проживания курдов. В пылу продвижения «Демократические силы» уничтожили не одну арабскую деревню вместе с жителями по дороге. После этого многие местные активисты напрямую заговорили о геноциде.

Со старыми оккупантами в лице ИГ1 новые захватчики быстро нашли общий язык, договорившись с джихадистами об участии в схеме контрабанды нефти из САР и пообещав им долю от прибыли. Боевики «Исламского государства» по итогу сговора с «Демократическими силами» остались на нефтегазовых месторождениях Сирии в качестве охраны в обмен на часть добычи.

Реальной власти над сирийской нефтью курдские террористы так и не получили. Основные доходы от контрабанды ресурсов оседают в карманах американских генералов, в то время как боевики SDF и переодетые в них бывшие члены ИГ довольствуются лишь малыми поступлениями, большей частью обеспечивая безопасность преступному бизнесу США.

Теперь же, в пару к курдским оккупантам и террористам ИГ, в Дейр-эз-Зор прибудет новое поколение боевиков. Группировка «Джейш Магавир ат-Таура» проходила обучение под контролем инструкторов из международной коалиции на базе «Ат-Танф» на юге Сирии и впитала в себя боевиков «умеренной оппозиции» и беглых террористов «Исламского государства». Как заявлял начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, еще в июле этого года отмечалась переброска части боевиков из Ат-Танфа за Евфрат. Согласно данным источника SMM Syria, американские военнослужащие намеревались поставить арабских командиров группировки на ключевые позиции в районах, оккупированных курдскими боевиками - чтобы «ослабить напряженность в регионе».

Член Общественного совета при министерстве обороны России и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что вероятность дальнейшего ухудшения взаимоотношений между «Демократическими силами» и Соединенными Штатами очень велика, особенно на фоне несоответствующих долей в совместном криминальном нефтяном бизнесе. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Ситуация между курдскими вооруженными формированиями и американцами сейчас очень напряженная. США поддерживали SDF, давали им оружие, деньги, но в условиях, когда Турция объявила свою антитеррористическую операцию «Источник мира», бросили их на произвол судьбы, и это конечно вызвало обиду и недовольство среди Отрядов народной самообороны (YPG). Известны даже случаи, что они забрасывали камнями выводимую американскими военнослужащими бронетехнику, демонстрируя таким способом свое презрение», – обратил внимание эксперт.

Вполне возможно, что попытка отодвинуть курдских боевиков от нефтегазовых месторождений обусловлена тем, что в новых условиях Соединенные Штаты, конечно, не могут доверять им и, вероятно, они всерьез боятся каких-то силовых выпадов со стороны SDF. Необходимость так или иначе делить сферы влияния в зоне нефтедобычи существенно увеличивает эти риски.

«Нефтегазовые месторождения САР – это живые деньги, и потому тут важным фактором является то, как США намерены делиться с SDF этой нелегальной прибылью и будут ли «Демократические силы» вообще допущены к этим доходам. Я думаю, что, скорее всего, в ближайшее время можно ожидать дальнейшего углубления разногласий между американцами и курдскими группировками, что, конечно, не устраивает Вашингтон», – заключил Игорь Коротченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.