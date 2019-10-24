Путин призвал довести товарооборот между РФ и Африкой до 40 млрд долларов в год

Сочи, 24 октября. Президент РФ Владимир Путин призвал вывести товарооборот между Россией и странами Африки до 40 млрд долларов в год, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы считаем, что вполне по силам выйти на более высокие рубежи и в ближайшие пару лет довести товарооборот до 40 миллиардов долларов», — заявил глава государства на саммите Россия — Африка в Сочи.

Российский лидер в ходе выступления подвел итоги двух дней работы саммита Россия – Африка. Путин отметил, что встреча была деловой, но при этом дружеской и даже душевной. На экономический форум и последовавший за ним саммит прибыли делегации всех без исключения стран Африки, добавил президент РФ.

Путин сообщил, что по предложению африканских друзей было принято решение о создании форума партнерства Россия — Африка. При этом раз в три города будут проходить встречи на высшем уровне в РФ и других африканских странах, отметил российский лидер.

Напомним, в четверг в Сочи проходит второй день саммита Россия — Африка. Параллельно с саммитом проводится большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков сообщил, что Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей в рамках саммита Россия — Африка в Сочи.