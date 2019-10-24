В Госдуме призвали запатентовать использование слова «Россия» западными политиками

Бывший вице-президент США Джо Байден, изъявивший желание побороться за кресло главы Белого дома в 2020 году, записал видеообращение к американцам с призывом скинуться на его предвыборную кампанию и тем самым показать, что выбирает народ США, а не Россия и ее президент Владимир Путин. В Госдуме прокомментировали подобный шаг политика.

«В очередной раз Путин и россияне вмешиваются в выборы и пытаются выбрать нашего президента. На сей раз они преследуют меня. Скиньтесь по пять долларов, чтобы послать Путину месседж о том, что это американцы выбирают, а не он», — обратился к своим подписчикам в Twitter Джо Байден.

В видео, опубликованном там же, американец заявил, что если он станет президентом, то «время попыток Путина запугать США и страны Восточной Европы закончится».

«Я собираюсь противостоять ему. И я знаю, что он не хочет, чтобы я был президентом, но когда меня выберут, все изменится. Господин Путин, американский народ сам примет решение в своих выборах, а не вы», — подчеркнул Байден.

Once again, Putin and the Russians are interfering in the elections and trying to pick our president -- this time they're coming after me.



Chip in $5 to send the message to Putin that the American people decide elections, not him: https://t.co/6ehaYAjgxA pic.twitter.com/o1GTKnizUY — Joe Biden (@JoeBiden) October 23, 2019

Поведение экс-вице-президента США обсуждали 24 октября в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

«Нам надо срочно запатентовать использование слова «Россия» западными политиками, чтобы каждый раз они нам платили, когда будут говорить о Российской Федерации без нашего согласия», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, американцы всегда будут использовать Россию в качестве страшилки, потому что им это очень выгодно. Так, под предлогом российской угрозы США выделяют 700 млрд долларов на свою полуторамиллионную армию, в то время как российская армия — это миллион человек, а стоимость российского танка в восемь раз меньше стоимости аналогичного американского, хотя он ничуть не хуже, заметил парламентарий.

По мнению Шерина, Байден, как и его предшественники, будет лоббировать интересы корпораций, осваивающих американские бюджеты, а для этого нужно все время придумывать, на что расходовать средства. «Россия для американцев очень хороший повод, чтобы осваивать оборонные бюджеты», подчеркнул депутат Госдумы.

«Но если не будет опасности, как рассказывают, со стороны России и Китая, как тогда держать в узде все те страны, которые сегодня являются членами НАТО? Россия ни на кого нападать не собирается и не будет этого делать. Мы хотим заниматься внутренними вопросами и внутренней экономикой, но американцы постоянно пытаются выставлять нас в качестве страны-агрессора — чтобы у нас не налаживались торговые отношения с европейскими странами. Они не хотят, чтобы чья-то экономика превосходила их, — заметил Александр Шерин. — Но самое главное, я думаю, что Байден не соберет деньги на этой пугалке [о вмешательстве России в выборы США]. Потому что большинство американцев реально интересуют внутренние проблемы, они не ведутся на это. Это все стало надоедать».

Парламентарий добавил, что на выборах президента США вновь должен победить человек, лояльный к России, и это не Байден.