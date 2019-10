В Госдуме призвали запатентовать использование слова «Россия» западными политиками

Бывший вице-президент США Джо Байден, изъявивший желание побороться за кресло главы Белого дома в 2020 году, записал видеообращение к американцам с призывом скинуться на его предвыборную кампанию и тем самым показать, что выбирает народ США, а не Россия и ее президент Владимир Путин. В Госдуме прокомментировали подобный шаг политика.

В видео, опубликованном там же, американец заявил, что если он станет президентом, то «время попыток Путина запугать США и страны Восточной Европы закончится».

Once again, Putin and the Russians are interfering in the elections and trying to pick our president -- this time they're coming after me.



Chip in $5 to send the message to Putin that the American people decide elections, not him: https://t.co/6ehaYAjgxA pic.twitter.com/o1GTKnizUY