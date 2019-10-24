Путин сообщил о проведении форума партнерства Россия — Африка раз в три года

Сочи, 24 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил, что форум партнерства Россия — Африка будет проводиться раз в три года, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам российского лидера, подобный шаг позволит придать российско-африканским встречам системный характер. Предполагается, что форум партнерства будет проводиться попеременно в российских и африканских городах.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день Россия наладила хорошее взаимодействие со многими странами Черного континента. При этом усиление связей с Африкой является одним из приоритетов российской внешней политики.

«Нашими специалистами построены важные объекты инфраструктуры. Тысячи африканцев получили качественное образование в нашей стране. Мы конструктивно взаимодействием в ООН, позиции наших стран по актуальным вопросам международной повестки близки или созвучны», — пояснил президент РФ.

Напомним, что в Сочи сегодня завершается форум Россия — Африка, на который приехали лидеры более 40 африканских государств. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.