«Валенсия» следит за нападающим ЦСКА Чаловым

Москва, 24 октября. По информации Федерального агентства новостей, «Валенсия» интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

По словам источника, 21-летний нападающий входит в список возможных кандидатов на усиление линии атаки «летучих мышей». Сообщается, что испанцы оценивают футболиста московского клуба более чем в 20 миллионов евро.

Пока что клуб не контактировал с московской командой относительно возможности трансфера игрока. Напомним, что в составе «Валенсии» в настоящее время выступает другой россиянин, Денис Черышев.

Чалов играет в основном составе ЦСКА с января 2017 года. С тех пор он провел за «армейцев» 102 встречи, в которых отметился 34 голами и 18 результативными передачами. На счету футболиста также 16 матчей за молодежную сборную России, в которых он отличился семью мячами.

Основным претендентом на футболиста является английский «Эвертон», у которого ЦСКА минувшим летом выкупил права на Николу Влашича за 15,7 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб «Милан» также обратил внимание на 22-летнего полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Трансферт игрока может обойтись для команды в 25 миллионов евро и состояться зимой. В текущем сезоне на счету хорвата 15 матчей, пять голов и четыре результативных передачи.