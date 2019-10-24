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Путин заявил о создании форума партнерства Россия — Африка

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Путин заявил о создании форума партнерства Россия — Африка

Сочи, 24 октября. Саммит Россия — Африка в Сочи открыл новую страницу в отношениях Москвы и стран африканского континента, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам двух дней работы форума в Сочи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Встреча была деловой, но дружеской, можно сказать душевной», — отметил российский лидер.

Он напомнил, что на экономический форум и последовавший за ним саммит прибыли делегации всех без исключения стран Африки. При этом более 40 государств были представлены на уровне первых лиц.  В рамках форума 23 октября было проведено множество полезных деловых контактов.

«Чтобы придать регулярный системный характер этому мероприятию по предложению африканских друзей было принято решение о создании форума партнерства Россия — Африка. Раз в три города будут проходить встречи на высшем уровне в РФ и других африканских странах», — добавил он.

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