Путин заявил о создании форума партнерства Россия — Африка

Сочи, 24 октября. Саммит Россия — Африка в Сочи открыл новую страницу в отношениях Москвы и стран африканского континента, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам двух дней работы форума в Сочи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Встреча была деловой, но дружеской, можно сказать душевной», — отметил российский лидер.

Он напомнил, что на экономический форум и последовавший за ним саммит прибыли делегации всех без исключения стран Африки. При этом более 40 государств были представлены на уровне первых лиц. В рамках форума 23 октября было проведено множество полезных деловых контактов.