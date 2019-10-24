Бронекатера «Гюрза-М» от Порошенко оказались для Украины чемоданом без ручки

Малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) проекта 58155 «Гюрза-М», продолжительное время строившиеся для ВМСУ на принадлежавшем экс-президенту Украины предприятии, оказались для украинских моряков настоящим чемоданом без ручки. К такому выводу можно прийти на основании недавнего интервью заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко.

А ведь об ущербности украинских «бронезмей» Федеральное агентство новостей предупреждало задолго до нынешнего октября!

«Не может выполнять боевые задачи…»

Долгожданное появление 21 октября в Одессе пары б/у патрульных катеров типа Island, переданных Вашингтоном Киеву, прогнозируемо вызвало на Украине волну восторженных публикаций в духе «Америка с нами!» и «Заграница нам поможет!»

«Айленды» были не новыми, разоруженными, да и достались Военно-морским силам Украины, мягко говоря, не бесплатно. Тем не менее, два патрульных катера американского производства виделись украинским морякам куда более выгодным приобретением, чем построенная для ВМСУ после 2014 года на частном киевском предприятии семерка малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М», битком набитых автоматическими пушками, гранатометами и пулеметами.

Суть данного курьеза раскрыл в своем интервью украинскому ресурсу Думская.net заместитель начальника штаба ВМСУ по евроинтеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко.

По его словам, 168-тонные «Айленды» не только годятся для установки самого разного вооружения и оборудования, но и, что особенно важно для украинского флота, обладают довольно высокими мореходностью и дальностью плавания. Теоретически это позволит патрульным катерам действовать в акваториях как Черного и Азовского, так и Средиземного морей. Последнего «очень не хватает текущим отечественным проектам» боевых катеров, отметил Рыженко.

В то же время ВМСУ по-прежнему нуждаются в современных многофункциональных боевых катерах водоизмещением до 400 тонн. В связи с этим Украина рассчитывает получить в следующем году от США еще четыре б/у «Айленда», а также должна форсировать создание собственных новых мореходных катеров, в первую очередь ракетных.

При этом ранее анонсированный к реализации на Украине проект ракетного катера «Лань», по мнению Рыженко, является заведомо устаревшим и не соответствующим современным требованиям к боевой единице такого класса.

Еще более любопытным оказался вывод замначштаба ВМСУ касательно пригодности к службе в Военно-морских силах Украины 50-тонных бронекатеров украинской постройки. Пожалуй, стоит процитировать эти слова Рыженко.

«Реалии показали, что катер «Гюрза-М» не может выполнять задачи в Черном море при волнении 3 балла и более и имеет весьма ограниченные огневые возможности. В результате этого применение МБАКов ограничено Азовским морем и реками. Кроме того, оказалась неудачной концепция бронирования катера — он вышел тяжелым и дорогим. В реалиях морского боя броня его не спасет, что было подтверждено 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской», — припечатал Рыженко проект 58155.

Приятно быть провидцами

Оставим на совести главного «евроинтегратора» ВМСУ заявление о «морском бое» в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Ну, какой там бой — просто, исполняя свой долг по защите госграницы, российские силовики остановили и задержали три пересекших ее вымпела ВМСУ: рейдовый буксир «Яны Капу» и два МБАКа — «Бердянск» и «Никополь».

При этом наш пограничный сторожевой корабль «Изумруд» был вынужден открыть огонь на поражение по улепетывавшему из российских тервод «Бердянску». Точно не известно, из чего «Изумруд» врезал по МБАКу. Но бронелисты «украинца» отперфорировало на раз, а их обломки, разлетевшиеся по внутренним отсекам МБАКа, ранили трех украинских моряков.

Словом, встречи с оружием российских пограничников противопульная бронезащита МБАКа, фактически представляющего собой загнанный в море бронетранспортер, не выдержала. Нетрудно представить, что сталось бы с «Гюрзой-М», попади она в прицел не ПСКРу, а более серьезно вооруженному кораблю Черноморского флота…

Итак, из цитаты Рыженко явствует, что украинские МБАКи имеют плохую мореходность, невысокую живучесть и отвратительный по своей эффективности в морских условиях комплекс вооружения. Также «Гюрзы-М» до сих пор лишены противотанковых ракетных комплексов, да еще и стоят запредельно дорого.

Читаешь такое, и слезы умиления выступают на глазах. Причин тому как минимум две.

Во-первых, потому что вплоть до завершения каденции предыдущего президента Украины Петра Порошенко, на предприятии которого, собственно, и строились МБАКи, Андрей Рыженко оставался стойким и несгибаемым сторонником создания для ВМСУ как катеров «Гюрза-М», так и плавединиц иных проектов, запланированных к постройке на предприятии все того же президента.

То есть пока Порошенко находился у власти и набивал кошелек прибылью, извлекаемой из размещения госзаказов на своем ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском», тактико-технические характеристики МБАКов и ожидающих закладки ракетных катеров типа «Лань» пана капитана первого ранга полностью устраивали. А как только Порошенко лишился должности президента государства, так Рыженко сразу «прозрел» и понял, что МБАКи являются сплошным вредительством, а «Лань» — это «проект даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня».

Удивительная, прямо-таки потрясающая «принципиальность», не правда ли?

Во-вторых, о недостатках малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М» ФАН писало не раз и не два.

Тот факт, что «Гюрза-М», базирующаяся на проекте бронекатера, созданного для противодействия наркотраффику/контрабанде/незаконной миграции на реке Амударье, для службы в ВМСУ окажется непригодна, не вызывал сомнений у редакции ФАН давно. Получается, что через семь лет после закладки головной «Гюрзы-М» и на третий год присутствия МБАКов в составе ВМСУ украинский замначштаба внезапно подтвердил нашу правоту. Черт возьми, приятно быть провидцами!

В 1998 году в США сняли основанную на реальных событиях кинокомедию «The Pentagon Wars», посвященную фантасмагорической истории «проталкивания» на вооружение американской армии БМП «Брэдли». Думается, что по прошествии определенного времени у демиургов киноиндустрии Украины появится неплохой шанс повторить успех американского фильма, благо с подходящей фактурой для съемок новой кинокомедии у украинцев проблем точно не будет.

Либо МБАКи, либо ничего

Только представьте себе этот лихой сюжет!

Все начинается с терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Дабы отомстить, американцы затевают операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Чтобы обеспечить логистику операции, американцам нужен аэродром Ханабад на территории Узбекистана, и они его получают — но не бесплатно.

На деньги янки Узбекистан заказывает на Украине для своей Термезской речной флотилии пограничных войск бронекатера типа «Гюрза». Украинцы сочиняют на коленке чертеж этого речного недодредноута с башнями и вооружением от БТР, добавляют ради пафоса в проект утюгообразную рубку со «стелс-свойствами» и получившееся чудо-юдо впаривают заказчику.

В 2012 году на строившем «Гюрзы» для Узбекистана предприятии Порошенко закладываются — уже для украинских пограничников — две модернизированные «Гюрзы-М» с удлиненным корпусом, противопульным бронированием и боевыми модулями от… все того же бронетранспортера. Укропограничников такая обновка вполне устраивает, но на «незалежной» финансы поют романсы — строительство украинской первой пары МБАКов проекта 58155 замирает.

Дальше время проматывается до воссоединения России с Крымом. Оставшись без большей части боеспособных вымпелов, ВМСУ крайне нуждается в скорейшей достройке заложенного еще в 2011 году корвета «Владимир Великий» и получении ракетных катеров типа «Лань». Но корвет строится не на предприятии Порошенко, ставшего в 2014-м президентом. Под запланированные же к закладке на заводе «Кузница на Рыбальском» «Лани» еще не готовы противокорабельные ракеты «Нептун», существующие покамест лишь в воспаленном воображении сотрудников киевского КБ «Луч».

Вывод? Украина будет строить для ВМСУ «Гюрзы-М»! Разумеется, на предприятии Порошенко. Адмиралам ВМСУ, несколько ошалевшим от перспективы болтаться на речных бронескорлупках средь волн морских, в доступной форме объясняют, что они получат либо МБАКи, либо вообще ничего.

Адмиралы соглашаются, но начинают плести интриги с целью получить хоть какие-то вменяемые вымпелы от Запада. Тем временем отсеки недостроенного «Владимира Великого» продолжают ржаветь. «Нептун» уже летает, но не туда, куда надо, поэтому строить «Лани» нельзя.

Порошенко, не желающий терять прибыль, изо всех сил затягивает приобретение катеров и кораблей для ВМСУ из-за границы, штампует не нужные украинским адмиралам «Гюрзы-М», а также затевает на своем предприятии постройку «стелс-десантно-штурмовых катеров», с превращением недостроенного старого траулера в разведкорабль.

Чтобы хоть как-то оправдать перед общественностью эту удивительную картину, Рыженко и Ко изобретают тезис о необходимости создания на Украине какого-то «москитного флота», который, конечно же, устрашит Россию (!) и в котором МБАКи «играют важную роль» (!!).

Лепота.

Типично украинская история

И вот, наконец, наступает 2019 год. Украинский корвет по-прежнему не достроен. «Нептун» все еще не нептунит. Соответственно, и «Лани» до сих пор не заложены, хотя головной ракетный катер по ранее озвученным планам уже должен был пополнить состав ВМСУ.

Спущенная на воду «Кузней» еще в прошлом году пара десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр-ЛК» до сих пор не смогла пройти испытания. Средний разведывательный корабль на базе траулера «Кузня» своими силами доделать не смогла — посудину пришлось оттащить на достройку в Одессу. То есть и эта единица до сих пор не строю ВМСУ.

Украинские адмиралы мечтали о фрегатах, но смогли пока выцыганить у США лишь два потасканных «Айленда». Однако — фанфары! — «Кузня» успела заложить уже восемь МБАКов, из которых спустила на воду семь, а в состав Военно-морских сил Украины вошли шесть… Два из которых ВМСУ утратили 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, еще два затолкали на Азовское море, а с остальными бронекатерами украинские моряки до сих пор не знают, что делать.

Не МБАКи, а какой-то чемодан без ручки: и бросить жалко, и нести тяжело.

«Гюрзы-М» стоят ого-го, но при этом зарываются в волну при малейшем волнении, их броня держит лишь автоматные пули, стабилизация и наведение установленных на катерах боевых модулей работает не корректно, а установки ПТРК «Барьер-ВК» не работают вообще. Настолько вообще, что эти ПТРК на бронекатера даже не устанавливаются.

Рыженко и Ко «очнулись от морока» и во всю ивановскую трубят о бесполезности «Гюрзы-М». Порошенко уже не президент, но он бодр, молод душой, а его кошелек набит туго, как никогда.

Хэппи энд.

Вот такая типично украинская история получилась. С чем редакция ФАН и поздравляет ВМСУ. Ну и да, ждем комедии, а то такой сюжет пропадает!..