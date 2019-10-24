В России появится новый праздник — День военной присяги

Новый патриотический праздник — День военной присяги — появится в России. Он будет отмечаться 21 ноября. Комитет Госдумы по обороне поддержал учреждение Дня военной присяги, автор законопроекта — член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ковитиди уверена в необходимости учреждения новой памятной даты. По мнению сенатора, военная присяга является основой и неотъемлемой частью служения своему Отечеству. Соответствующий законопроект в четверг был единогласно поддержан комитетом Государственной думы по обороне.

Как отметила Ольги Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей, учреждение Дня военной присяги в календаре памятных дат России — очень важное для страны событие. Сенатор напомнила, что верность долгу, присяге — это наша историческая традиция. Такие традиции, отметила парламентарий, имеют чрезвычайно важное значение для воспитания патриотизма как важнейшей составляющей национальной объединяющей идеи.

«Мы справимся с любыми внутренними вопросами, решим любые противоречия, когда у нас есть основа, стержень, национальная идея, — отметила сенатор. — Неслучайно патриотизм, нравственное и духовное развитие нашего общества определены как важнейшая составляющая при реализации Стратегии национальной безопасности России. Учреждение в России новой памятной даты — Дня военной присяги — направлено на воспитание граждан Российской Федерации, прежде всего молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине. Это воспитание строится на исторических примерах верности воинов своему священному долгу, верности присяге, верности своему Отечеству».

Ольга Ковитиди объяснила, что выбор памятной даты — 21 ноября — был предметом длительного обсуждения экспертным и научным сообществом.

«Работа над законопроектом длилась три года. Это была очень интересная и познавательная работа в архивах, встречи с ветеранским и научным сообществом, — рассказала член Совфеда. — Искренне благодарна начальнику Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Ивану Ивановичу Басику, нашим коллегам в Минобороны за эффективное и плодотворное сотрудничество. Ветеранские организации, экспертное и научное сообщество после длительного обсуждения пришли к обшей позиции о выборе 21-го ноября дня новой памятной даты — Дня военной присяги».

По словам сенатора, памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа императора Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

В принятом в первом чтении законопроекте на законодательном уровне закреплено важнейшее историческое событие в жизни государства и общества, отметила Ковитиди.

«Это событие символизирует готовность человека присягнуть на добровольное выполнение воинского долга и жертвам во имя народа и Отечества, — подчеркнула Ковитиди. — Новая памятная дата будет способствовать воспитанию у граждан РФ уважения к защитникам Отечества, к нашим вооруженным силам. Для меня честь, что соавторами законопроекта являются все члены комитета Совфеда по обороне и безопасности, а также наши коллеги — депутаты Госдумы, известные в России политические деятели. Это настоящее политическое созвездие».

Сенатор перечислила тех, кто является соавторами законопроекта, учреждающего в России День военной присяги. Список возглавляют Герой Советского Союза, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Среди соавторов: Герои России — заместитель председателя СФ Юрий Воробьев, глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов.