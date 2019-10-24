Всех оставшихся белух из «китовой тюрьмы» выпустят в Японское море на следующей неделе

Владивосток, 24 октября. Все 50 белух из так называемой «китовой тюрьме» будут выпущены на свободу в Японское море на следующей неделе.

Такое решение приняла рабочая группа по адаптации морских животных, которые в настоящее время содержатся в бухте Средняя Приморского края, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«В ходе заседания принято решение о выпуске всех животных одной большой партией. Для транспортировки 50 белух специалистами ВНИРО готовятся два научно-исследовательских судна, вернувшихся из научных экспедиций, способных за один рейс принять на борт всех животных», — говорится в сообщении.

Первоначально ученые планировали выпустить белух в районе Сахалинского залива, однако из-за надвигающихся штормов было принято решение провести выпуск в бухте недалеко от Лазовского государственного природного заповедника. По словам секретаря научного Консилиума Вячеслава Бизикова, это безопасное место, где белухи регулярно появляются в осенний период, и где у них есть достаточная кормовая база.

Напомним, что в октябре прошлого года активисты из Greenpeace рассказали о «китовой тюрьме» на Дальнем Востоке. Речь идет о месте, где в ужасных условиях содержались краснокнижные косатки и белухи, предназначенные для нелегальной продажи в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу РФ вместе с учеными решить судьбу животных. Суд Сахалина пришел к выводу, что животные были выловлены незаконно. Он также признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.