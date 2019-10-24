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Депутат от партии Зеленского попал в базу «Миротворца» из выступления на Первом канале

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Депутат от партии Зеленского попал в базу «Миротворца» из выступления на Первом канале

Киев, 24 октября. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» за выступление на российском Первом канале.

Черный список «Миротворца» пополнила фамилия Шевченко. Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» попал в базу скандального сайта за якобы «распространение недостоверной информации» и «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Фактической причиной внесения его в перечень «врагов Украины» стало участие по видеосвязи в программе «Большая игра» на Первом канале 20 октября. Украинский депутат в ходе своего выступления заявил, что в срыве разведения cил в Донбассе виноваты «радикально настроенные националисты». Он отметил, что вся ситуация вокруг «формулы Штайнмайера» на Украине спровоцирована украинскими радикалами, у которых «в целом политика заключается во вражде, в войне».

Депутат от партии Зеленского попал в базу «Миротворца» из выступления на Первом канале

Шевченко призвал правоохранительные органы Украины разобраться в происходящем внутри страны. Он также выразил мнение, что Киев хочет строить партнерские отношения с Москвой, но требует «равноправия и уважения».

Выступление украинского парламентария на российском телевидении вызвало неоднозначную реакцию со стороны украинцев. Советник президента Украины Никита Потураев в свою очередь призвал не делать поспешных выводов. Посмотрев выступление Шевченко, он подчеркнул, что это была «никакая не сдача национальных интересов».

«Я смотрел, что он там сказал,  — констатировал Потураев, — я не могу сказать, что у него была какая-то не проукраинская точка зрения».

Напомним, 14 октября в Киеве прошел марш националистов, призванный показать нынешней украинской власти, что в стране хватает людей, взбешенных подписанием Украиной «формулы Штайнмайера».

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