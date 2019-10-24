Россия передаст странам Африки свой опыт всеобщего охвата медицинской помощью

Сочи, 24 октября. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о направлениях сотрудничества со странами африканского континента на полях экономического форума Россия – Африка в Сочи. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, Россия готова передать свой опыт всеобщего охвата медицинской помощью, который накоплен в стране за 90 лет и закреплен конституцией.

«Программа включает более 10 тысяч медицинских услуг от профилактики и системы онкоскринингов, диагностики сердечно-сосудистой системы, вакцинации до полноценной медицинской помощи», – рассказала российский министр.

Кроме того, Россия помогает африканским врачам и медсестрам повышать квалификацию: за последние шесть лет наши эксперты обучили более 250 африканских специалистов в области детской реаниматологии, педиатрии, анестезиологии, инфекционных заболеваний. В Москве центр неинфекционных заболеваний помогает странам с национальными программами по борьбе с болезнями неинфекционного происхождения – для каждой разрабатывается логистика и алгоритм действий, от скрининга и диагностики до лечения и реабилитации.

По словам Скворцовой, Россия готова делиться с африканскими партнерами опытом биотехнологий в фармацевтике, новыми медицинскими изделиями, методами диагностики, ядерной медицины.

Также российский министр отметила, что в ближайшее время Россия будет готова поставить в страны Африки свои новые разработки вакцин от полиомиелита и вируса эбола. Что касается смертельного вируса эбола, то в Гвинее уже две тысячи человек привиты российским препаратами, заявила министр здравоохранения РФ.

Напомним, в четверг в Сочи проходит второй день саммита Россия — Африка. Параллельно с саммитом проводится большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков сообщил, что Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей в рамках саммита Россия — Африка в Сочи.