Глава Пентагона призовет НАТО предоставить средства ПВО Саудовской Аравии

Брюссель, 24 октября. Глава Пентагона Марк Эспер призовет партнеров США по НАТО предоставить Саудовской Аравии дополнительные средства ПВО. Он анонсировал эту просьбу во время краткого пресс-подхода перед стартом министерских переговоров стран Североатлантического альянса.

Эспер рассказал, что недавно посетил Саудовскую Аравию, где провел встречи с американскими военными, которые помогают Эр-Рияду «защищаться от иранских провокаций».

«На двусторонней основе я буду призывать некоторых партнеров по альянсу рассмотреть возможность предоставить Саудовской Аравии дополнительные средства ПВО, чтобы предотвращать конфликт в регионе»,— цитирует слова Эспера РИА Новости.

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары. Сообщалось, что ЧП произошло из-за атаки беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран якобы причастен к нападению на нефтяные объекты. Тегеран отверг обвинения в свой адрес и заявил, что считает их безосновательными.

Позже стало известно, что США намерены разместить в Саудовской Аравии дополнительную батарею зенитных ракетных комплексов Patriot. Как сообщал официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Штаты также разместят в Саудовской Аравии четыре радиолокационных станции Sentinel и около 200 американских военнослужащих.