Турция пригрозила Европе волной беженцев, пострадавших от действий курдов-террористов

Анкара, 24 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил странам ЕС открыть границу для сирийских беженцев, пострадавших от действий курдов-террористов.

«Когда я говорю о том, что открою двери, их (Европу. — Прим. ФАН) прямо охватывает возмущение. Не горячитесь, время придет, мы эти двери откроем», — отметил глава Турции.

Эрдоган считает, что и европейские страны должны заняться «сотнями тысяч» беженцев. Об этом он сообщил на выступлении в столице государства, сообщает телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что Турция хочет привлечь ООН к восстановлению севера Сирии после проведения военной операции «Источник мира». Напомним, что антитеррористическое мероприятие было проведено с 9 по 22 октября и закончилось подписанием соглашения в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Документ регламентирует патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течении 150 часов.