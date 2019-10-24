На Международном культурном форуме в Петербурге подпишут рекордное количество соглашений

В рамках работы Деловой площадки VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума будет заключено более 40 соглашений, укрепляющих международное и межрегиональное сотрудничество в сфере культуры. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в оргкомитете мероприятия. Соответствующие встречи пройдут в Российском этнографическом музее с 14 по 16 ноября 2019 года.

В общей сложности Деловая площадка объединит десятки мероприятий в формате круглых столов, паблик-токов, мастер-классов и заключения соглашений. Например, к подписанию сразу нескольких серьезных договоров готовится Государственный Русский музей. Учреждением будет заключено соглашение о сотрудничестве с Приморской государственной картинной галереей, с министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, с Центральной городской публичной библиотекой имени В. В. Маяковского, с Академическим Малым драматическим театром — Театром Европы. Кроме того, Государственный Русский музей подпишет трехстороннее соглашение с кемеровским департаментом культуры и национальной политики и Государственным институтом культуры. В рамках сотрудничества стороны будут готовить кадры для Сибирского филиала Русского музея. Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев подпишет соглашение с министром культуры Республики Бурятия Соелмой Дагаевой: на базе Республиканского художественного музея им. Ц. С. Сампилова в Улан-Удэ планируется организация виртуального филиала Русского музея. Еще одно соглашение будет подписано с мэрией французского города Лоша — о создании в нем российско-французского культурно-выставочного центра.

«В этом году мы проводим пятую — юбилейную — Деловую площадку Санкт-Петербургского международного культурного форума. Она стала местом, где заключаются ключевые долгосрочные соглашения о сотрудничестве, связывающие российские и иностранные учреждения культуры, проекты, инициативы, помогающие российским региональным проектам наладить эффективную совместную работу: виртуальные музеи, представительства, презентации, гастроли. На Деловой площадке сходятся точки интересов всех участников культурного процесса: художников, искусствоведов, организаторов, представителей органов власти, просветителей. Благодаря намерениям о партнерстве, закрепленным документально в ходе Форума, мы видим в России и за рубежом яркие фестивали и программы, которые делают культуру доступной для каждого человека. Один из таких примеров — международный культурный проект «Русские сезоны», который вот уже несколько лет демонстрирует в Европе и Азии богатое наследие самобытной русской культуры», — говорит куратор Деловой площадки Санкт-Петербургского международного культурного форума Кристина Трубинова.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум на сегодня является одним из крупнейших культурных событий мирового уровня, объединяющим тысячи экспертов культурной сферы со всех континентов. Организаторами мероприятия выступают правительство, министерство культуры РФ, а также правительство Санкт-Петербурга.