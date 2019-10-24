Володин призвал остановить надругательства над могилами советских воинов в Европе

Москва, 24 октября. Председатели парламентов 47 стран Совета Европы приглашены на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 2020 году в Москве, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он выразил надежду, что все приглашенные политики смогут прибыть в столицу России. Володин также заметил, что по его мнению, этот праздник было бы правильно рассматривать именно как дань памяти тем, кто остался лежать в разных странах Европы, кто защищал мир от фашизма.

Кроме того, спикер Госдумы призвал своих европейских коллег добиться прекращения надругательств над могилами советских воинов.

«Это решение, думаю, нам по силам. <…> Нам необходимо прекратить беспокоить могилы павших, павших за нас, за то, чтобы мы имели возможность жить», — подчеркнул он на конференции председателей парламентов стран-участниц СЕ в Страсбурге.

Отметим, что буквально сегодня очередной акт вандализма произошел в Эстонии. По данным местных СМИ, в местечке Таэбла (Уезд Ляэнемаа) снесли памятник советским воинам, а на месте братской могилы развернули масштабную стройку.

Кроме того, в четверг посольство РФ в Чехии выразило возмущение в связи с нападением на памятник бойцам Красной армии в городе Острава. В мае этого года вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям в Вене. В том же месяце неизвестные злоумышленники атаковали монумент «Родина-мать» в Берлине.

