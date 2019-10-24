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ФАН-ТВ

Сохранение Байкала обсудили в Государственной Думе. ФАН-ТВ

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В Госдуме сегодня прошли парламентские слушания, посвященные выполнению поручений президента России «по сохранению озера Байкал».

Заседание провел глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев, участие в совещании также приняли председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол и Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков.

Участниками парламентских слушаний были отмечены проблемы, требующие решения. В частности, это касается пробелов законодательства, соблюдения природоохранных требований бизнесом и многих других.

«Мы уверены, что продвинемся в вопросе корректировки законодательства для того, чтобы на Байкальской территории можно было вести адекватную для природоохранной зоны экономическую деятельность. Мы надеемся на то, что можно будет наконец-то урегулировать все те вопросы, которые связаны с невозможностью выделения земли многодетным семьям, строительством на этих землях домов, строительством социальных объектов, проблем, связанных с постановкой на кадастровый учет территорий и так далее. Это очень важно, требует законодательного регулирования, и это именно то место, где нужно об этом говорить», — считает Сергей Сокол.

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