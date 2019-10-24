Эрдоган пообещал «раздавить» курдских террористов в случае их появления на севере Сирии

Анкара, 24 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае появления курдов-террористов в приграничной зоне безопасности после вывода турецких войск, Анкара воспользуется своим правом «раздавить их».

Курды-террористы из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции. Отряды курдских террористов покинули приграничную с Турцией территорию от района Телль-Абъяда до Рас эль-Айна.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдов-террористов в северных районах Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокирование трассы М-4, которая используется террористами для доставки боеприпасов.

Операция направлена против курдов-террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

13 октября Пентагон заявил о планах вывести из северных районов Сирии военных США из-за операции Анкары против курдских террористов. 15 октября власти США объявили о выводе подавляющей части американских военнослужащих с территории Сирии.

17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией сирийских районов. 23 октября Вашингтон объявил о завершении выводы курдских террористов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.